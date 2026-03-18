Lukijapostia: Vielä ehdittiin pilkkiä

ELÄKEYHDISTYS JÄRJESTI kaikille avoimen ulkoilu- ja pilkkipäivän lauantaina 14. maaliskuuta. Sää suosi, vaikka sadetta oli luvattu. Iloisia liikkujia oli noin kolmisenkymmentä ja pilkkijöitäkin oli 17 – heidän mukanaan kaksi ihanaa innokasta lasta.
Kaija tarjoili hernekeittoa ihanan saaristolaisleivän kanssa, kahvia ja tietenkin muurinpohjalettuja. Hinta määräytyi omantunnon mukaan.
Voittajat olivat 1. Pirjo Leppänen 1150 g, 2. Esko Holm 850 g, 3. Hilkka Ikonen 825 g. Lapset: 5. Miro Orava 375 g ja 7. Valtteri Kankkunen 225 g. Kuusi osallistujaa jäi ilman saalista, mutta hyvää kokemusta tuli.
Kiitämme kaikkia osallistujia ja ulkoilijoita!
Anja Kvist