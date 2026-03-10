Lukulomalla pohditaan myös tulevaisuutta

TEKSTI & KUVA MIKKO SEES

TULEVAT KEVÄÄN ylioppilaat ovat ehtineet viettää lukulomaa yli kuukauden päivät. Penkinpainajaisia juhlittiin Runebergin päivänä 5. helmikuuta. Siitä lähtien ovat abiturientit keskittyneet kertaamaan opittua, ja energiajuomia on kuulemma nautittu jaksamisen tehostamiseksi. Lähellä ollaan jo, sillä ylioppilaskokeet järjestetään tänä vuonna 10.–27. maaliskuuta.

— Luulen, että englanti menee hyvin. Se on helppo aine, joten enköhän pääse läpi, Saku Käyrä hymyilee.

Syksyllä hän suoritti jo kolme ylioppilaskoetta.

Käyrä kertoo aloittaneensa luku-urakan aine aineelta kokeiden järjestyksen mukaisesti. Äidinkielen kokeen jälkeen voi keskittyä paremmin seuraaviin kokeisiin. Maantietoa hän on kerrannut omien muistiinpanojensa turvin, kun taas englannin kokeeseen valmistautuminen hoituu tehtäviä tekemällä ja englanninkielisiä sarjoja katsomalla.

Marissa Mäkiaho arvelee, että saa parhaan arvosanan äidinkielen kokeesta. Myös psykologia kiinnostaa häntä, mutta kokeen vaikeusaste mietityttää. Mäkiaho on osallistunut yo-kokeisiin jo viime vuoden keväällä ja syksyllä. Uutuudenjännitystä ei hänenkään siis tarvitse potea.

Hän on kirjoittanut uudestaan vanhoja esseitään opettajilta saamansa palautteen perusteella. Lukuaineiden osalta hän on kokenut hyväksi tehdä omia muistiinpanoja ja ajatuskarttoja, jotta laajat kokonaisuudet hahmottuisivat paremmin.

— Kertaustunneilla on käyty läpi myös aiempien vuosien yo-kokeita. Niistä saa osviittaa siitä, millainen koe saattaa tulla eteen. Tehtävät ovat kuitenkin lähes aina samantyyppisiä, Saku Käyrä sanoo.

ABITURIENTIT OVAT olleet tyytyväisiä Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukioon. Opettajien kannustava asenne saa heiltä kiitosta. Kertaustunneilla on palattu erityisesti asioihin, joiden osaaminen on osoittautunut heikommaksi.

Aitoossa on vain yksi pieni kauppa, joten siihen verrattuna Kuhmoinen on melkeinpä iso paikka.

Nuoret ovat muuttaneet Kuhmoisiin opintojen perässä. Alun perin vantaalainen Käyrä ja kangasalalainen Mäkiaho ovat viihtyneet Kuhmoisissa jopa yllättävän hyvin. Käyrä toteaa, että alussa pienelle paikkakunnalle tulo tuntui oudolta, mutta hän pitää siitä, että kylän palvelut ovat aivan vieressä.

— Kävin ennen tänne muuttoa Anna Tapion koulua Pälkäneen Aitoossa. Siellä on vain yksi pieni kauppa, joten siihen verrattuna Kuhmoinen on melkeinpä iso paikka, Mäkiaho naurahtaa.

Hänelle paikkakunnan pieni koko oli itse asiassa tärkeä tekijä muuttopäätöksessä.

RATSASTUSLINJAN OPISKELIJAT käyvät aktiivisesti Kirjonurmen tallilla. Uusia tuttavuuksia on löytynyt paitsi sieltä myös kesätöiden kautta. He ovat saaneet kerrytettyä työkokemusta Sarin Kotikahvilan palveluksessa. Käyrä on työskennellyt myös Kuhmoisten kunnalla ja Mäkiaho Nesteellä.

Ylioppilaskirjoitusten jälkeiset suunnitelmat eivät vielä ole kummallakaan kristallinkirkkaat, mutta Mäkiaho pohtii välivuoden viettämistä Kuhmoisissa. Häntä kiinnostaa psykologian lisäksi kirjoittaminen, joten yliopisto voi olla luontevin paikka jatkaa opintoja.

Käyrä pallottelee mielessään monenlaisia hakuvaihtoehtoja ammatilliselle puolelle. Merenkulkuala on tällä hetkellä kenties kiinnostavin, mutta myös ura poliisina tai hevosalalla voisi tulla kyseeseen. Lopullisella päätöksellä ei kuitenkaan ole vielä kiire. Kaksikko kannustaa kuhmoislaisia koululaisia opiskelemaan ja olemaan kunnolla. Koulun penkillä kartutetut tiedot ja taidot luovat pohjaa elämään, tuleviin opintoihin ja tulevalle uralle. Opiskelu ei koskaan mene hukkaan.