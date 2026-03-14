Näin kulkee omatekoinen hydrokopteri Päijänteellä – katso videot

TEKSTI & KUVA PÄIVI HOTOKKA

SIINÄ ON ilmapotkuri, peräsin, VPK:n vanhan palopumpun moottori ja ohjauslaitteena polkupyörän sarvi. Runko on rakennettu huonosta veneestä. Tällä itse kasatulla hydrokopterilla Paul Savunen suuntasi viime torstaina Tehinselälle.

Kuinka lujaa sillä voi ajaa? Entä jos selällä tuulee?

– En minä tiedä, Savunen naurahtaa ennen lähtöä.

Vauhtia on tarkoitus testata siirtoajossa Sahanrannasta Tehinniemeen. Tätä ennen hän on ajanut laitetta yhteensä tunnin verran. Heti aluksi käy selville, että märkä jää vaikeuttaa ohjaamista huomattavasti, sillä pohjan alla ei ole kitkaa juuri yhtään. Eteenpäin kulkeminen sujuu kuitenkin liukkaasti.

Jarruja hydrokopterissa ei ole, joten rantautuminen vaatii tarkkaa ennakoimista.

HYDROKOPTEREITA VOIDAAN käyttää esimerkiksi saaristossa kelirikkoaikaan, sillä niillä pääsee liikkumaan, vaikka jää ei olisi riittävän vahvaa moottorikelkalle. Kopteri liikkuu tarvittaessa myös vedessä.

Paul Savunen ei vielä lähtisi omalla kopterillaan veteen, sillä hän ei ole varma, onko painopiste oikea vai hörppäisikö peräosa vettä paikallaan ollessa. Tätä täytyy testata turvallisesti nosturin kanssa.

Sisältöä ei voida näyttää – anna suostumus evästeiden käyttöön Sinun on annettava suostumus sosiaalisen median evästeiden käyttöön (YouTube, X/Twitter, Instagram, Facebook). Anna suostumus klikkaamalla tästä. Suostumus on voimassa selaimen istunnon ajan. Kuvaus: Juha Hinskala

Savunen sai idean hydrokopterista pari vuotta sitten vastaavanlaisena päivänä, jolloin jäät olivat paljaat. Häntä on aina kiinnostanut kaikki, mikä pyörii, joten saatuaan käsiinsä sopivia osia hän päätti kokeilla kopterin rakentamista.

Mallia Savunen katsoi kuvista ja sai netistä jonkin verran lisätietoa.

– Muuten olen rakentanut sen omasta päästäni.

Välillä projekti seisoi pitkään hallissa, mutta viime syksynä Savunen ryhdistäytyi ja alkoi saattaa sitä loppuun. Takarajana oli Outi Savusen 60-vuotispäivä maaliskuussa, sillä Paul Savunen halusi antaa vaimolleen lahjaksi hydrokopteriajelun. Lahjan toimittamisen aika oli torstaina.

Savunen saapui kopterillaan ajoissa perille ajeluttamaan sankaria, ja yleisöä oli kokoontunut Tehin laivalaiturille katsomaan.

– Matka meni hyvin, mutta vähän kuoppaista oli, Paul Savunen kuvaili seuraavana päivänä.

Materiaalisilta vahingoiltakaan ei täysin vältytty, vaan potkuri vaatii pientä remonttia ennen seuraavaa reissua.