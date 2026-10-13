Pääkirjoitus: Ennakkoluulotonta kouluruokailua

TÄMÄN VIIKON lehdessä kerromme kouluruokailusta, sen monipuolisuudesta sekä lasten ja nuorten mahdollisuudesta vaikuttaa tarjottavaan kouluruokaan. Ruoka-agentit kokoontuvat kuukausittain antamaan palautetta ja kertomaan ehdotuksiaan siitä, mitä oppilaiden lautasilta voisi jatkossa löytyä, ja miten paitsi kouluruokaa myös ruokailutilannetta voisi kehittää.

Maksuton kouluruoka on suomalainen ylpeydenaihe. Sen juuret juontavat 1800-luvulle, jolloin Turun kouluissa alettiin tarjoilla ilmaista ruokaa vähävaraisille. Erinäisten vaiheiden jälkeen eduskunta määräsi vuonna 1943 kaikki kansakoulut tarjoamaan oppilailleen ilmaisen kouluruoan vuoteen 1948 mennessä. Siirryttäessä peruskouluun 1970-luvulla laki edellytti, että kaikkien peruskoululaisten tulee saada ilmainen lämmin ateria. Samalla oikeus laajennettiin lukioihin ja ammattikorkeakouluihin.

Kouluruoka ei herätä aina pelkästään lämpimiä muistoja. Etenkin kansakoulua käyneiden mielikuvat eri keittolounaista kuulostavat arveluttavilta. Vielä tällä vuosituhannella opiskelleetkin tunnistavat puheet kumi- ja kinderperunoista. Lautaset täyttyivät turvallisilla ruoilla: laatikoilla, kiusauksilla, keitoilla, kastikkeilla ja puuroilla. Salaattia oli tarjolla yhtä laatua kerrallaan – raastetta rusinoilla tai kiinankaalia ananaspaloilla. Vatsat tulivat kuitenkin täyteen ja ruokailu oli sosiaalinen tapahtuma sekä hengähdyshetki keskellä koulupäivää.

Kuhmoisten ateria- ja puhtauspalvelu vastaa tänä päivänä kunnan lasten ja nuorten aamiaisesta, lounaasta sekä välipalasta. Kertaakaan ei oma ole lapsi kotiutunut varhaiskasvatuksen parista nälkäisenä, sillä tarjolla aina ollut jotain, joka maistuu. Erityisen ilahtuneena olen kuunnellut luetteloa erinäisistä hedelmistä, kasviksista ja vihanneksista, joita on tarjolla joka aterialla. Aamiainen ei ole enää puuro voisilmällä, kuten 30 vuotta sitten.

Kouluruokailu noudattaa virallisia ravitsemussuosituksia. Juttu ruoka-agentaista osoittaa, että kun lapsille ennakkoluulottomasti tarjotaan erilaisia ruokia, ennakkoluulottomasti he niihin myös tarttuvat – kasviskiusaukset ja silakkalaatikko tekevät kauppansa. Kun oikeaoppinen kouluruokailu on osana arkea, on kotona silloin tällöin mahdollisuus nöyrtyä mikropizzavaatimusten edessä. Hyvä ja tasapainoinen ruokasuhde sallii myös ravitsemussuosituksista poikkeamisen.

Katja Sirviö