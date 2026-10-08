Koululaisten lukijapostia: Puhelimet takaisin kouluun ja nuorille kirja käteen

KUHMOISTEN YHTENÄISKOULUN kahdeksasluokkalaiset kirjoittivat äidinkielen tunnilla mielipidekirjoituksia, joita Kuhmoisten Sanomat lähiviikkoina julkaisee. Kirjoitukset julkaistaan nimettöminä, mutta kirjoittajien henkilöllisyys on Kuhmoisten Sanomien tiedossa. Paikallislehti kiittää kirjoittajia ja kannustaa eri-ikäisiä lukijoita vastaamaan nuorille kirjoittajille.

Puhelimet takaisin kouluun!

Mielestäni oppilaiden pitäisi saada käyttää puhelimia koulussa välituntien aikana. Kun oppitunnin jälkeen menen välitunnilla ja haluaisin tarkistaa läksyt puhelimesta, se ei onnistukaan, koska puhelimet ovat luokassa ja ovi on lukossa. Myös vanhempien kanssa on vaikeaa kommunikoida koulupäivän aikana, jos vaikka tarvitsee kysyä, mistä vanhemmat hakevat, kun pääsen koulusta.

Monet oppilaat eivät pidä koulusta, joten puhelimen käyttäminen välitunnilla voisi piristää päivää. Yksinäiset oppilaat voisivat soittaa kaverilleen, joka asuu muualla. Myös hätätilanteessa puhelin on tärkeä, koska sillä voi soittaa apua.

Ongelma ratkeaisi, jos puhelimet saisi käyttöön edes välitunneilla. Oppitunneilla puhelimet voisivat olla repussa, koska sieltä puhelimen saa helposti otettua välitunnille mukaan.

Mielestäni oppilaiden tulisi saada käyttää puhelimia välitunnilla.

Piristystä puhelimesta

Nuorten pitäisi lukea enemmän!

Aikuiset sanovat aina, että ”nuorten pitäisi lukea enemmän”, ja se on ihan täyttä totta. Ennen nuoret lukivat enemmän, mutta nykyään he vain katsovat puhelinta tai pelaavat tietokoneella.

Nuoret lukisivat varmasti enemmän, jos koulussa olisi enemmän lukutunteja. Lukemisesta on myös hyötyä, esimerkiksi sanavarasto ja lukunopeus paranevat. Myös kokeisiin lukemisesta tulee helpompaa, jos on muutenkin tottunut lukemaan.

Ymmärrän kyllä, jos lukeminen ei kiinnosta, mutta kaikille varmasti löytyy kiinnostaviakin kirjoja. Myös suomeksi on kirjoitettu ja käännetty todella paljon erilaisia nuorille sopivia kirjoja eri genreistä, mutta tietenkin aina voi myös lukea englanniksi. Äänikirjojen kuuntelukin olisi parempi kuin puhelimen katsominen.

Nuoret, ottakaa haasteeksi lukea vähintään 15 minuuttia päivässä. Ja vanhemmat, kannustakaa lapsianne lukemaan enemmän.

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