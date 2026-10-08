TEKSTI KATJA SIRVIÖ
KUHMOISTEN KUNNAN hyvinvointikyselyyn voi vastata lokakuun 19. päivään asti. Linkki kyselyyn löytyy kunnan verkkosivuilta, ja vastaamiseen menee aikaa viidestä kymmeneen minuuttia.
Hyvinvointikyselyn kysymykset liittyvät muun muassa yksilön turvallisuuteen, tarpeellisuuden tunteeseen, yhteisöön kuulumiseen sekä tulevaisuuden näkymiin. Kyselyssä kartoitetaan vastaajan elintapoja, elämänlaatua sekä arjen turvallisuutta. Lisäksi mielipiteensä pääsee kertomaan kunnan palveluista, elinympäristöstä ja tulevaisuuden näkymistä.
Hyvinvointikyselyn tuloksia käytetään Kuhmoisten kunnan hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman laatimiseen sekä kunnan päätöksenteon ja kehittämisen tukena.
Kyselyyn vastataan anonyymisti. Kirjastossa kyselyyn voi vastata paperisella lomakkeella.