Loka- ja marraskuussa pääsee kokeilemaan yleisiä saunavuoroja

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

KUNTA JÄRJESTÄÄ loka- ja marraskuun aikana mahdollisuuden kokeilla yleisiä saunavuoroja. Lokakuun saunavuorot järjestetään sataman rantasaunassa, marraskuun vuorot puolestaan Kopolassa.

Syksyn saunakokeilulla on kunnan elinvoima-asiantuntija Sarianna Hanskin mukaan tarkoitus testata paitsi saunakonseptia kokonaisuudessaan myös sähköistä ilmoittautumisjärjestelmä Velloa sekä selvittää, mitkä ajankohdat saunojille parhaiten sopivat.

– Sen vuoksi tarjolla olevat vuorot osuvat selkeästi eri päiville ja osittain eri kellonaikoihinkin. Esimerkiksi Kopolassa tarjolla oleva lauantain saunavuoro on selkeästi muita aikaisemmin, Hanski kertoo.

Kokeilu on lyhyt, joten mitään määrällisiä kävijätavoitteita kunta ei ole asettanut. Hanski kuitenkin toivoo, että vuorot olisivat täynnä. Oheen tulee myös palautekysely, johon hän toivoo kävijöiden vastaavan ja jakavan kehittämisideoita.

– Molemmilla saunavuoroilla on mahdollisuus myös uida. Kylmävesi- ja avantouinti kuuluvat olennaisesti saunakokemukseen, Hanski toteaa.

Uuden yleisen saunan hankinta kuntaan on Hanskin sanojen mukaan voimakkaassa myötätuulessa, mutta mitään päätöksiä siitä ei ole vielä tehty.

Lisää tietoa saunakokeilusta, toimintaohjeet vuorojen ajankohdat sekä linkki Velloon löytyvät Kuhmoisten kunnan verkkosivuilta.