Säännöllisesti kokoontuvat ruoka-agentit auttavat kouluruoan kehittämisessä – kasvis- ja kalaruoat maistuvat

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

RUOKA-AGENTIT KOKOONTUVAT yhtenäiskoulun ruokalassa kerran kuussa. Lokakuun tapaamisessa lautasilta löytyy kolme erilaista kasvispyörykkää, joista yksi on koululaisille entuudestaan tuttu. Kaksi muuta ovat uusia tuttavuuksia ruokamessuilta ja tapahtumista, joissa ateria- ja puhtauspalveluiden päällikkö Suvi Lehmussaari sekä ateriapalvelun henkilöstö säännöllisesti käyvät. Lautasen reunalla on kastiketta, jota ei ole ennen tarjoiltu, ja jälkiruoaksi tarjoillaan vadelmasmoothie, jonka toimivuutta retkieväänä halutaan testata.

Elmeri Gustafsson maistelee kasvispyöryköitä varovasti. Hän tunnistaa heti, mitä niistä on ollut tarjolla aiemminkin. Uudet ovat ihan ok, mutta ruokalistalta jo löytyvä vanha tuttu on ehdoton suosikki.

– Siinä on eniten makua, Gustafsson sanoo ja pohtii, että onkohan kotona ollut joskus tarjolla samanlaista kastiketta kuin kasvispyöryköiden kanssa nyt tarjoiltava.

– Tämäkin on ihan hyvää, hän toteaa kastikkeesta ja nyökkäilee hyväksyvästi myös smoothieta maistellessaan.

Sushia olisikin mielenkiintoista ruveta suurtalouskeittiössä tekemään. Raaka-aineetkin ovat melko kalliit.

RUOKA-AGENTTIEN AVULLA yhtenäiskoululla saadaan valmistettua lapsille maistuvaa ruokaa.

– Raati ehdottaa, mikä vaihtoehdoista pääsee jatkoon ja mikä ei. Tai kehottaa lisäämään mausteita, tai jatkamaan jonkun ruoan kehittämistä, Lehmussaari kertoo.

Jokaiselta koulun ja lukion luokka-asteelta löytyy yksi agentti. Agentti voi myös vaihdella joka lukuvuosi, näin mahdollisimman moni pääsee maistelemaan tarjolle suunniteltuja ruokia. Ruokien lisäksi ruoka-agentit antavat palautetta muun muassa ruokailutilan viihtyvyydestä ja ruokailuun käytettävissä olevasta ajasta.

Palautetta saavat toki antaa muutkin kuin agentit, ja sitä kerätäänkin päivittäin. Lehmussaaren ja Saukontassun siivooja-ravitsemisvastaava Minna Hännikäisen mukaan laatikkoon jätettävissä paperisissa palautteissa toistuu viikosta toiseen sama ehdotus – sushia pitäisi saada.

– Sitä olisikin mielenkiintoista ruveta suurtalouskeittiössä tekemään. Raaka-aineetkin ovat melko kalliit, Lehmussaari ja Hännikäinen toteavat.

Muikkujakin lapset ovat toivoneet. Lehmussaaren mukaan kouluruokailuun käytettävä budjetti taipuu siihen kerran syksyssä, joten muikut löysivät tiensä lasten lautasille.

Lotta Ruokola löysi kasvispyöryköistä oman suosikkinsa ja inhokkinsa.

LOTTA RUOKOLA kiirehtii maistiaisille matkalla kotitaloustunnille.

– Tämä maistuu siemeniltä, eli ei hirveästi miltään. Tälle taas ihan ehdoton ei, hän kommentoi uusia tuttavuuksia.

Ruokolankin mielestä paras vaihtoehto on se, jota lautasilta on tähänkin asti löytynyt.

– Onko siinä makua enemmän? Lehmussaari kysyy.

– Vähän, ehkä.

Ruoan maustaminen ei ole helppoa, sillä saman ruoan pitäisi maistua sekä pienille päiväkotilaisille että vanhemmille lukiolaisille. Koulun ravintolan linjastosta löytyy muun muassa yrtti- ja makusuolaa sekä valkosipulijauhetta, joilla ruokaan saa makua. Suolapurkin Lehmussaari on poistanut kouluravintolasta, sillä kansallisissa ravitsemussuosituksissa on määritelty, paljonko suolapitoisuus saa olla.

Kasvamassa on sukupolvi, joka ei tee eroa liha- ja kasvisruoan välillä vaan tottuu molempiin.

VARHAISKASVATUKSESSA SEKÄ yhtenäiskoululla on viikossa yksi kasvisruokapäivä, mutta kasvisvaihtoehto on tarjolla päivittäin. Lehmussaaren mukaan kasvisruokapäivästä jupistaan vain vähän, onhan tuolloin tarjolla herkkuruokia kuten puuroa, pinaattilettuja tai kasvissosekeittoa.

– Se on tosi monen oppilaan suosikkiruoka, Lehmussaari vahvistaa.

Kasvisten määrää ruokavaliossa tulisi lisätä. Kuhmoisissa sitä tehdään vähitellen, korvaamalla esimerkiksi osa ruoan lihasta härkäpavuilla. Hännikäinen sanoo, että kasvamassa on sukupolvi, joka ei tee eroa liha- ja kasvisruoan välillä vaan tottuu molempiin. Vanhemmillekin maistui vuosi sitten perheiden ja kodin illassa tarjoiltu kasviskiusaus – joka sekin on yksi lasten lempiruoista.

Kalakin tekee kauppansa. Kalaruokaa tarjotaan kerran viikossa.

– Kerran teimme Kallen kalalaatikkoa. Se on silakkalaatikko, johon tulee mätitahnaa. Olin aivan varma, että se ei voi mitenkään toimia, mutta yllättäen lapset sekä päiväkodissa että täällä tykkäsivätkin siitä, Lehmussaari kertoo.