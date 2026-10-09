Hirvijahti käynnistyy koko maassa – Metsästäjäliitto muistuttaa varovaisuudesta liikenteessä

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

HIRVIJAHTI KÄYNNISTYY toden teolla koko maassa lokakuun alkuviikkoina. Hirvijahdissa metsästäjällä on lain vaatimusten mukaisesti oltava oranssia väriä päähineessä ja takissa tai liivissä, jolloin tien lähellä seisovat metsästäjät ovat helposti nähtävissä. Metsästys voi kuitenkin olla käynnissä maastossa, jolloin auton eteen tuleva hirvi tai hirvikoira voi aiheuttaa vaaratilanteen, mikäli autoilija ei osaa varautua äkkitilanteisiin.

Meneillään olevasta metsästyksestä näkyvästi ilmoittaminen lisää kaikkien osapuolten turvallisuutta. Jos tien varressa on metsästäjiä tai autoilija näkee metsästyksestä kertovan kyltin, on hyvä alentaa nopeutta ja lisätä valppautta.

Metsästystä suunniteltaessa hirviä ei lähtökohtaisesti lähdetä ajamaan vilkasliikenteisten teiden suuntaan, mutta esimerkiksi metsästyskoiran nähdessään hirvi voi lähteä arvaamattomaan suuntaan. Tällöin se voi ilmestyä metsästä nopeasti auton eteen.

Ensisijaisesti käynnissä olevasta metsästyksestä ilmoittamalla pyritään turvaamaan koirien ja metsästäjien turvallisuutta, mutta myös hirvikolarin riski on olemassa.

Metsästyksellä on olennainen merkitys hirvikolarien vähentämisessä. Hirvien kohdalla onnettomuuksien määrä on suorassa suhteessa hirvikannan tiheyteen.

Metsästäjät kaatoivat viime vuonna noin 41 000 hirveä. Kaikkiaan hirvijahtiin käytettiin 720 000 henkilötyöpäivää, ja se tuotti saaliiksi 5,4 miljoonaa kiloa luullista riistalihaa. Kuhmoisiin myönnettiin vuodelle 2026 131 hirvenpyyntilupaa.