Pääkirjoitus: Esteettömyys osana demokratiatyötä

ESTEETTÖMYYS ON asia, jonka puuttumisen huomaa vasta silloin, kun sitä kipeästi kaipaisi. Täysin liikuntakykyisiä ei haittaa muutaman sentin kynnykset, rotvallit tai kesken loppuvat kaiteet, mutta etenkin Kuhmoisten kaltaisessa kunnassa, jonka väestörakenne on vanhusvoittoinen, edellä mainitut tekijät vaikuttavat monen kuntalaisen turvallisuuden ja viihtyvyyden kokemukseen.

Se, että valtuustosaliin pääsee vain rappusia kapuamalla, on myös tasa-arvo- ja demokratia-asia. Tilanne, jossa joku joutuu kieltäytymään tai luopumaan mahdollisesta luottamustoimesta sen vuoksi, että ei pääse kokouspaikalle, on ajatuksenakin sietämätön. Huonojalkaiset jäävät helposti vaille sitä tietoa, joka heille kuntalaisina kuuluu, jos tieto on fyysisesti mahdoton saavuttaa.

Esteettömyys ei koske vain liikuntarajoitteisia. Yhtälailla esteellisiä ovat he, joiden näkö on heikko. Pitkään vaihtamatta oleva katulamppu tai eteisen loisteputki voivat aidosti rajoittaa näkövammaisten arkea.

Esteettömyyden rinnalla puhutaan myös saavutettavuudesta. Siinä, missä esteettömyydellä viitataan yleensä rakennettuun ympäristöön, niin käsitettä saavutettavuus käytetään viestinnän ja palvelujen yhteydessä.

Viestinnän saavutettavuudella edistetään kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Ei ole siis yhdentekevää, minkälaisia värejä ja fontteja verkkosivuilla käytetään. Sivujen sisältöjen esittäminen erilaisin tavoin, kuten äänellä, videoina, kuvina ja symboleina, ei ole vain kivaa kikkailua, vaan välttämätöntä, jotta kaikilla olisi mahdollisuus tiedon saantiin ja yhteisiin asioihin osallistumiseen.

Kuntaliiton sivuilta löytyvä saavutettavuusopas kertoo, kuinka saavutettavuudesta hyötyvät paitsi sokeat ja heikkonäköiset myös esimerkiksi kuurosokeat, värisokeat, kuulovammaiset, luki- ja hahmotusvaikeuksista kärsivät, sekä he, joilla on motoristen syiden vuoksi vaikeuksia liikuttaa kättään tarkasti.

Esteettömyys- ja saavutettavuusasioista on alettu puhua kuuluvasti vasta viime vuosina. Niitä ei osaa huomioida ilman omakohtaista kokemusta. Siksi olisikin tärkeää, että kokemusasiantuntijat toisivat esiin havaitsemiaan epäkohtia. Näin niihin voisi askel askeleelta puuttua.

Katja Sirviö