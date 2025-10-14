Pääkirjoitus: Kerrankos metsäkin aiheuttaa pääkipua

Kirjoittaja on Kuhmoisten Sanomien toimittaja.

Tämän viikon (paperi- ja näköis)lehdessä kerrotaan kahdessakin artikkelissa siitä, millainen kokonaisvaltainen hyöty metsällä on ihmisen hyvinvoinnille.

Keskiaukeamalla Sari Orava kertoo, kuinka marjamättäällä vietetyt hetket auttavat jaksamaan henkisesti ja ovat olleet tärkeä tekijä hänen kuntouttaessaan viime vuonna leikattua lonkkaa. Takasivulla viitataan Metsästäjäliiton uutiseen, jonka mukaan hirvieläinten liha kattaa vuositasolla noin kaksi prosenttia kotimaisen lihan kulutuksesta.

Ehkä Kuhmoisissa asuvia ei tarvitse metsän tervehdyttävistä vaikutuksista muistuttaa. Saavuttaakseen sen kaiken hyvän, mitä luonto ihmisille tarjoaa, ei tarvitse lähteä päiväkausiksi erämaahan. Me kävimme Sarin kanssa marjassa parin kilometrin päässä kylän keskustasta. Kuhmoisissa luonto on kaikkien helposti saatavilla. Kokonniemen rantaraittikin riittää pääsemään kosketuksiin luonnon kanssa.

Metsästä ja sen antimista voi nauttia monin eri tavoin. Kotiin kannettu saalis, on se sitten riistaa, sieniä tai marjoja, on konkreettinen esimerkki luonnon anteliaisuudesta. Liikkuminen vaihtelevassa maastossa auttaa fyysisen kunnon ylläpidossa ja parantamisessa. Pään painaminen sammalmättäälle ja hengittäminen tuulen tahtiin ovat hyviä keinoja purkaa stressiä.

Eikä metsästä tarvitse aina havitella ruokaa ja hyvinvointia kotiin vietäväksi. Voi vain istua ja nauttia hetkestä, tuijotella leikkivää liekkiä tai tyyntä vedenpintaa. Luonto ohjaa jopa aktiivisia lapsia asettumaan paikalleen. Toki on ystävällistä auttaa sitä pakkaamalla lapsille mukaan runsaat eväät.

Yhdessä tilanteessa metsä tuppaa aiheuttamaan päänsärkyä: paikallislehden metsäteeman suunnittelupalaverissa. Teemalehti ilmestyy marraskuun alussa. Jos sinulla on mielessäsi teemaan sopiva juttuidea, vinkkaa siitä toimitukselle.

Katja Sirviö