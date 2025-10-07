Pääkirjoitus: On taas aika heijastinten

Kirjoittaja on Kuhmoisten Sanomien toimittaja.

Syyspimeä yllättää kulkijan siinä missä talvi aina autoilijankin. Lokakuun ensimmäisenä päivänä päivän pituus oli hieman yli 11 tuntia. Se tarkoittaa, että aamulla seitsemän aikaan on hämärää, ja että illalla seitsemän aikaan on hämärää.

Lokakuun ensimmäisenä päivänä vietettiin valtakunnallista heijastinpäivää. Liikenneturvan mukaan vuosien 2017 ja 2021 välillä jalankulkijan kuolemaan johtaneista onnettomuuksista lähes puolet tapahtui pimeän ja hämärän aikaan. Kyseisissä onnettomuuksissa menehtyneistä 31 jalankulkijasta suurin osa ei käyttänyt heijastinta. Tutkijalautakuntien arvioiden mukaan heijastimen käyttö olisi voinut pelastaa uhreista yhdeksän.

Liikenneturvan seurantojen mukaan noin puolet jalankulkijoista käyttää heijastinta. Syitä käyttämättömyyteen voi vain arvailla: Osa ehkä unohtaa napata heijastimen mukaansa, toinen kokee niiden käytön hankalana, kolmas ajattelee, että katuvalojen alla kävellessä ei heijastimia tarvitse.

Kukaan ei kuitenkaan ole turvassa pimeässä kulkiessa. Lähivaloilla ajava autoilija havaitsee ilman heijastinta liikkuvan hahmon tämän ollessa vasta 50 metrin päässä. Vaikka onnettomuutta ei tapahtuisikaan, autoilija pelästyy pimeässä ja pimeänä vastaan tullutta hahmoa.

Heijastimia on nykyään monenlaisia. Ne ovat helppo pukea, eivät haittaa liikkumista ja näkyvät helposti moneen eri suuntaan. Mitä useampaa käyttää, sitä paremmin tulee nähdyksi.

Myös lemmikin näkyvyys on hyvä turvata pimeällä liikkuessa. Koiralla huomioliivi on usein paras vaihtoehto. Talutushihnaan kiinnitetty heijastin puolestaan auttaa huomioimaan myös hihnan.

Heijastimet kannattaa kotona sijoittaa sellaiseen paikkaan, josta ne on helppo muistaa ottaa mukaan ulos lähtiessä. Vanha slogan halvasta henkivakuutuksesta pätee yhä.