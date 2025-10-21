Pääkirjoitus: Pirha vastaa kuntakohtaisiin tarpeisiin

Kirjoittaja on Kuhmoisten Sanomien toimittaja.

Peikko nimeltä Pirha näyttää alkukahnauksien jälkeen ojentaneen kuhmoislaisillekin auttavan kätensä. Kun kiireellisimmät ja ehkä pakollisimmatkin leikkaustoimet on tehty, on hyvinvointialueella kykyä vastata yksittäisten kuntien palveluntarpeeseen.

Tämän lehden sivulla kolme aluevaltuuston varavaltuutetut Johanna Peltonen ja Mari Markkanen kertovat, kuinka koululaisten hammastarkastukset toteutetaan tulevaisuudessa mahdollisesti Kuhmoisissa, ja kuinka kauas siirtynyt turva-auttamispalvelu saatiin takaisin. Tarvittiin vain ahkeraa ja rohkeaa työtä sekä asioihin puuttumista hyvin perusteluin. Myös Päijännekodin tulevaisuus näyttää kymmenenvuotisen vuokrasopimuksen myötä hyvältä.

Peltonen näyttää olleen oikeassa ennakoidessaan viime vuonna Sanomille, että ensin Pirhassa vedetään suuria linjoja ja sitten aletaan tarkastella, millaisia kuntakohtaisia palveluita tarvitaan. Kenties Peltonen tietää, mistä puhuu ennakoidessaan, että tulevaisuudessa kuhmoislaisten palvelut keskitetään yhdelle paikkakunnalle, eikä ympäri Pirkanmaata. Tuo paikkakunta lienee Kangasala Oriveden tai Valkeakosken sijaan.

Kangasalan terveyskeskukseen ajaa Toritieltä tunnin. Matka on pitkä ja kallista aikaa kuluu, mutta jospa tottumus ja varmuus hyvästä saavutetusta hoidosta lyhentäisivät henkistä etäisyyttä. Jos mahdollista, naapurikaupungissa pistäytymisestä kannattaa ottaa ilo irti ja tutustua vaikkapa uimahalliin sekä Kangasala-taloon ja hoitaa ne hankinnat, jotka Kuhmoisissa jäävät hoitamatta.

Pirha tehnee parhaansa huolehtiessaan alueensa asukkaiden terveyspalveluiden tuottamisesta. Kuntien tehtäväksi on jäänyt huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista sekä auttaa terveellisten elintapojen saavuttamisessa. Kuhmoinen toteuttaa tätä tehtävää mallikkaasti huolehtien, että euroja riittää sekä uimahallireissuihin että Ryytjärven reitillä työskentelevälle kaivurikuskille. Molemmat, sekä uimahalli että kunnossa olevat ulkoilupuitteet, ovat käyttäjilleen tärkeitä ja auttavat osaltaan edistämään kuntalaisten terveyttä.

Katja Sirviö