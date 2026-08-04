Pääkirjoitus: Sujuva arki vaatii priorisointia

Kesäloma alkaa olla vietetty. Moni meistä palaa juuri elokuussa työelämään, isommat lapset aloittavat koulun ja pienemmät suuntaavat päiväkotiin.

Pitkän loman jälkeen paluu arkeen voi tuntua työläältä. Aikaiset aamuherätykset eivät koittele vain perheen teinejä, vaan lomalla muuttunutta unirytmiä joutuvat tietoisesti kääntämään kaikki. Kotitöihin ja hauskanpitoon käytettävä aika vähenee, kun työ- ja kouluelämä haukkaa hereillä oloajasta ison osan.

Tässä lehdessä Pirhan perheneuvolan työntekijät antavat vinkkejä arjen sujuvoittamiseksi kesän jäljiltä. Käytännön neuvoja unirytmin muuttamiseksi ja ruokahuollon helpottamiseksi satelee helposti sieltä ja täältä, mutta Oona Laitilan ja Miia Niemelän ote on lämmin ja inhimillinen.

Ulkoapäin tulevien paineiden ja vaatimusten keskellä on hyvä osata miettiä, millä asioilla on oikeasti merkitystä, ja tarvitseeko kaiken olla arjessa viimeisen päälle. Arki ei saisi uuvuttaa, sitä kun eletään valtaosa elämästä ja seuraavat lomat häämöttävät kuukausien päässä.

Kun siististä kodista ja alusta alkaen tehdystä kotiruoasta uskaltaa vähän tinkiä, voi tilalle saada jaksamista ja mielialaa kohottavia tekijöitä. Laitila ja Niemelä kannustavatkin lasten ja nuorten kohtaamiseen ja päivittäiseen kuulumisten vaihtoon ilman välissä loistavia näyttöjä. Perheen jälkikasvun lisäksi päivittäin olisi hyvä kohdata myös oma puolisonsa ja vaalia hyvää parisuhdetta, siitä kun hyötyy koko perhe.

Mitä pidemmälle syksyn alku etenee, sitä vauhdikkaammaksi käy harrastusrumba. Monipuoliset harrastukset – ovat ne sitten taidetta, musiikkia, liikuntaa tai mitä vain – tekevät hyvää. Ne tuovat elämään kaverisuhteita, turvallisia aikuisia, edistävät fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä aivojen hyvinvointia, parantavat itsevarmuutta ja minäpystyvyyttä. Toisinaan on kuitenkin hyvä pysähtyä kysymään, antavatko harrastukset enemmän vai vaativatko.

Harrastuksen tai arvokkaiden kokemusten vaalimiseksi ei tarvitse aina lähteä kotoa pois. Lautapelien ääressä yhdessä vietetty ilta nakkeja ja nuudeleita syöden voi olla koko perheelle arvokkaampi kokemus kuin illasta toiseen toistuva kallis harrastus, jonka jälkeen auton takapenkillä kiskotaan evässmoothieta.

Aivan kuten puolison kainaloon tunkeutuminen ajoissa illalla voi olla tärkeämpää kuin ympäri kotia hujan hajan heiteltyjen tavaroiden saatteleminen paikalleen.

Katja Sirviö