Ralliradiolla ja -englannilla pärjäsi Päijälässä hyvin

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

ORIVEDENTIETÄ PITKIN kohti Päijälää saa ajella lauantaiaamuna kuuden jälkeen rauhassa. Ensimmäiset liikennemerkit tuhansia ihmisiä keräävästä yleisötapahtumasta seisovat tienpenkalla vasta muutama kilometri ennen rukoushuonetta. Sitten seuraakin tienvarteen pysäköityjen autojen jono. Autojen väliinkin ovat uskaliaammat pystyttäneet teltan.

Päijälän kylällä on oltu jo jonkin aikaa työn touhussa. Rukoushuoneen kohdalla pystytellään lipunmyyntikojua ja toivotellaan talkoisiin tuleville hauskaa rallipäivää. Kioskinpitäjät ja järjestysmiehet alkavat valua tukikohtiinsa samaan aikaan katsojien kanssa. Ensimmäisen ralliauton tuloon on aikaa kolme tuntia.

Metsänlaidasta alkaa heti aamuvarhaisella kuulua tuttu puheenparsi. Ralliradion tunnistaa juontajien äänistä ja ohjelman rytmistä. Ohjelma on paitsi perinne myös ainoa keino pysyä perillä siitä, mitä Keski-Suomen sorateillä tapahtuu. Etenkin, jos on varustautunut patterimankalla – tietoverkko kun on vähän väliä tukossa.

Kioskille suuntaavista asiakkaista suurin osa on muualta Euroopasta. Kielitaitonsa kanssa arasteleva suomalainen huomaa pian, että osataan sitä rallienglantia muuallakin.

Aamukahvi- ja tee tekevät kauppansa, samoin tietysti rallimakkara. Myyntikojun takaa kerätyillä tuoreilla mustikoillakin tienaa muutaman euron.

Anna-Helena, Sari ja Erja olivat oikeassa povatessaan lauantai-iltapäivänä suomalaismenestystä. Päijälän erikoiskokeen varressa mökkeilevät Anna-Helena ja Sari ovat kokeneita rallivieraita, mutta lapsuudenystävä Erja oli viime vuonna ensimmäistä kertaa mukana. – Vauhti ja vaaralliset tilanteet kiehtovat. Täällä on hyvä meininki, ja tapahtuman myötä kylä herää eloon, kolmikko toteaa.

HELIKOPTERIT VALTAAVAT taivaan puolisen tuntia ennen erikoiskokeen alkua. Niitä laskeutuu pellolle parisenkymmentä. Äänimaailma on kuin suoraan New Yorkista, perheensä kanssa rallia katsomaan tullut Ritu kuvailee.

Yhdellä kopterilla lentelee tuttu mies, rallin maailmanmestari vuodelta 1981, Ari Vatanen. Hän saa kirjoittaa ainakin yhden nimikirjoituksen. Kahvit hän on hörpännyt aamulla Kuhmoisten Nestellä.

Liehuntien ralliyleisö on tänä vuonna vaisua. Suomenlippuja on metsästä turha etsiä. Ilmeisesti Sami Pajarin tulevaan voittoon ei vielä uskota. Vaisu kuuluu olevan joidenkin kuskienkin fiilis – Päijälän erikoiskoe tuntuu liian lyhyeltä.

Sami Pajari ajoi Jyväskylän MM-rallin voittoon.

KAIKKIALLA EI ole vaisua. Parkkolan erikoiskoe keskeytetään yleisön käytöksen vuoksi, ja sama on lähellä Päijälässä.

Liehuntien varressa häiriökäyttäytyminen on kuitenkin vähäistä. Alkoholia nauttineitakaan ei ole liiaksi. Päijälä on jälleen vetänyt vieraaksi lapsiperheitä, muutamia koiria ja yhden sohvaa paikalle kantaneen (paikallisen) seurueen.

Päivän viimeisen auton jälkeen yleisö poistuu nopeasti. Talkoolaiset keräävät tavaransa, ja vain tienvarsia reunustaneet nauhoitukset kertovat juuri päättyneestä kansanjuhlasta.

Tulikohan Päijälän erikoiskokeesta tänä vuonna Ouninpohjan korvannut maailman paras erikoiskoe? Ainakin järjestelyitä kehuttiin – jälleen.