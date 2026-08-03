Asseri Lindroosista historian nuorin Vetomies-kilpailija

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

JYVÄSKYLÄN MM-RALLIN yhteydessä ajetussa Vetomies-rallissa Kuhmoinen Rally Clubia edustava Asseri Lindroos sijoittui kaksivetoisten autojen luokassa sijalle 20. Kaikkiaan kaksivetoisissa maaliin ajoi 39 kilpailijaparia. Ralli ajettiin kaksipäiväisenä perjantaina ja lauantaina.

V1600-autoilla kilpailuun lähti 15 kilpailijaparia, ja tässä porukassa Asseri sijoittui kolmanneksi. Lisäksi 14-vuotiaasta Asserista tuli historian nuorin Vetomies-kilpailija.

Kartturina Asserilla toimi aiemmin Joonas-isälle nuotteja lukenut Jouni Lampinen. Kaksikon kisa sujui puhtaasti ilman suurempia ongelmia. Ainoat ”pikkujutut” olivat Harjulla pitkäksi mennyt jarrutus, jonka takia piti turvautua peruutusvaihteeseen sekä metsäpätkällä osuminen betoniesteeseen. Betonieste väänsi vanteen romumetalliksi, mutta rengas ei tyhjentynyt.

Ennakkosuosikkina kisaan lähteneen Joonas Lindroosin ralliviikonloppu loppui lyhyeen. Kuva: Tero Tuiskula

KUHMOISLAISSEURAN VÄREISSÄ niin ikään ajaneen Joonas Lindroosin vahvasti käynnistynyt ralli päättyi heti avauspäivänä. Ensimmäiselle erikoiskokeelle Lindroos ja kartturinsa Henri Kallioniemi ajoivat yli 15 sekunnin pohja-ajan, mutta toisella erikoiskokeella, Saarikkaassa, heiltä meni oikea eturengas. Eroa kärkeen tuli yli puoli minuuttia

Seuraavalla erikoiskokeella Sydänmaalla Lindroos spinnasi, ja auto meni perä edellä ojaan juuttuen pohjastaan kiinni. Paikassa ei ollut yleisöä, ja avun saaminen kesti melkein kymmenen minuuttia.

Järjestyksessään neljännelle EK:lle Lindroos ja Kallioniemi ajoivat 0,5 sekunnin pohjat. Päivän viimeisenä ajetun Harjun jälkeen he keskeyttivät.

– Ei ollut mitään mieltä jatkaa kilpailua ja kuluttaa renkaita ja autoa, kun on yli kymmenen minuuttia kärkeen, Lindroos totesi.