Verkossa opiskelu pitää mielen virkeänä

TEKSTI MIKKO SEES

KUN ELÄKÖITYNYT kieltenopettaja Juhani Nummela sai puolivillin puutarhansa valmiiksi, halusi hän täydentää jo valmiiksi laajaa kielipalettiaan italialla. Jämsässä oli käynnissä jo kolmas vuosikurssi, joten vaihtoehdoiksi jäivät itsenäinen opiskelu ja internetin kautta tarjotut alkeistason kurssit.

— Yksi syy opiskelulle oli se, että italian kieli puuttui repertuaaristani. Italia on myös kaunis kieli, ja Italiassa on kaikkea: kulttuuria, oopperaa, taidetta, teatteria, hienoja maisemia ja ruokakulttuuria. Innostus iski kuin salama kirkkaalta taivaalta, Nummela kuvailee.

Lähiopetusta ei ollut tarjolla, mutta se ei menoa haitannut. Ensimmäistä verkkokurssia piti Sardinian saarelta Pietarsaareen päätynyt pianonsoiton opettaja Diana, jonka opetuksesta Nummela on ottanut kaiken hyödyn irti jo neljän vuoden ajan.

NUMMELA ON verkkokurssien ja itsenäisen opiskelun avulla saavuttanut muutamassa vuodessa varsin hyvän kielitaidon. Italian Kulttuurikeskuksen nettitestin perusteella hän on jo kirkkaasti B1-tason opiskelija. Hän on opiskellut kieltä eri verkkokursseilla jopa 16 tuntia viikossa. Muulla ajalla italiaa oppii esimerkiksi television italiankielisistä sarjoista, YouTube-videoista ja tietenkin musiikista, joka toisinaan innostaa myös laulamaan italiaksi – onhan kyseessä todellinen musiikin kieli.

— Kuhmoisissa ei ole juurikaan tarjontaa, mutta verkkokurssit mahdollistavat opinnot missä vain. Oppiminen on motivaatiosta kiinni. Eläkeläisille opiskelu on hyvä harrastus, joka ehkäisee dementian puhkeamista.

Hän suosittelee kansalaisopistojen kurssitarjontaa, sillä opettajat ovat usein samat kuin avoimessa yliopistossa, mutta kurssien hinnat ovat edullisemmat. Vuoden kestävälle kurssille voi edullisimmillaan osallistua muutaman kymmenen euron maksua vastaan.

HYVIÄ KOKEMUKSIA verkko-opinnoista on myös käsityöharrastaja Liisa Brander-Keskisellä. Hän jopa ehdottaa, että Oriveden seudun kansalaisopisto OSKO voisi järjestää valtakunnallisia etäkursseja.

— Viime syksynä osallistuin ensimmäistä kertaa työväenopiston etäkurssille: Etelä-Karjalan kansalaisopiston akvarellikurssille, jota ohjasi TaM Maire Pyykkö Lappeenrannasta käsin. Oli aivan superhyvin toteutettu kurssi. Kevättalvella rohkaistuin kokeilemaan vielä ikonimaalausta etänä Rauman Kansalaisopistossa Mari Zabyshnyin johdolla, Brander-Keskinen kertoo.

Kotisohvalta voi nykyisin opiskella melkein mitä vain. Kaikki Suomessa järjestettävät opistojen verkkokurssit löytyvät kansalaisopistot.fi-sivustolta.