Kuhmari kysyy: Miksi valitsit Kuhmoisten lukion Nella Aalto?

Nella Aalto, Olet tulossa Tampereelta Kuhmoisten lukioon. Miksi?

– Lukio kiinnosti eniten, sillä en tiennyt, mille alalle ammattikouluun olisin hakenut. Sain kuulla kaverilta, että täällä on lukiossa ratsastuslinja. Olen harrastanut kuusi vuotta ratsastusta, joten täällä yhdistyvät harrastus ja opinnot.

– Kaveri, jolta kuulin ratsastuslukiosta, tulee myös täältä Tampereelta Kuhmoisiin lukioon. Kaverin sisko on käynyt siellä lukion. Lisäksi tutustuin etukäteen yhteen toiseen kaveriin, joka myös tulee ratsastuslukioon.

Oliko sinulla muita vaihtoehtoja jatko-opintoja silmällä pitäen?

– Hain Kuhmoisiin myös peruslinjalle. Täällä Tampereella hain pariin lukioon sekä ammattikouluun sosiaali- ja terveysalalle sekä liiketoiminta lukemaan. Ykkösvaihtoehtona oli kuitenkin lukio – ja nimenomaan Kuhmoisten lukio – sillä en oikeasti tiedä, mikä ala minua kiinnostaa.

Mitä olet kuullut Kuhmoisten ratsastuslukiosta? Minkälaiset ennakko-odotukset sinulla on?

– Olen kuullut pelkkää hyvää. Lukio-opintoja pääsee kuulemma tekemään hyvin ja monipuolisesti ja ratsastuspuitteet ovat kunnossa. Olen kuullut, että lukiossa on hyvä yhteishenki, ja koska luokat ovat pienet, niin opiskelu on helppoa. Täällä Tampereella kävin koulua, jossa oli 500 oppilasta.

Onko Kuhmoinen sinulle entuudestaan tuttu paikkakunta? Minkälaiset mielikuvat sinulla on siitä?

– Kuhmoinen on entuudestaan tuttu paikka, sillä isä on asunut ja käynyt koulut Kuhmoisissa. Sukuani on asunut siellä koko ajan, joten olemme käyneet siellä joka vuosi kerran tai kaksi.

– Kuhmoinen on rauhallinen kylä, jossa ei tapahdu sellaisia asioita kuin isossa kaupungissa. Minä pidän sitä hyvänä asiana. Olen asunut koko ikäni Tampereella ja täällä on melkoinen ison kaupungin vilinä. Kuhmoisissa tunnelma on rauhallinen. Lisäksi siellä on helppo tutustua ihmisiin.

Haastattelu tehtiin aivan heinäkuun lopussa, jolloin koulun alkuun on puolitoista viikkoa aikaa. Missä vaiheessa muuttotouhut ovat?

– Kävimme juuri kirjoittamassa vuokrasopimuksen ja saimme avaimet. Ensi viikolla alamme tuoda tavaroita uuteen asuntoon. Asunto löytyi helposti Facebook-ilmoituksesta. Se sijaitsee ihan keskustassa ja on 57-neliöinen. Ajatuksen on, että kunhan tutustun ihmisiin, löytäisin siihen kämppiksen itselleni. Viihdyn hyvin ihmisten kanssa. Kaikki tavarat on aika lailla hankittu, niitä on löytynyt kesän aikana paljon.

– Vähän jännittää. En ole ikinä asunut yksin, vaikkakin ollut viikonloppuja yksin kotona. Nyt ei ole kukaan tekemässä ruokaa tai pesemässä pyykkiä. Sekin on jännittävää, vaikka hommat ovatkin hyvin tuttuja.

Minkälainen hevostausta sinulla on?

– Olen harrastanut ratsastusta kuuden vuoden ajan. Viiden vuoden jälkeen harrastukseen tuli tauko, sillä keskityin 9-luokan opintoihin. Nyt kesällä kävin katsomassa, ovatko taidot tallella. Mielestäni olen kohtuullisen hyvä ratsastaja.

– Hevoset alkoivat kiinnostaa, kun ala-asteella kävin ponikerhossa. Kun kerho loppui, halusin jatkaa. Päätin, että tämä on minun harrastukseni. Kun pääsee ratsastamaan, niin keskittyy vain siihen, ei mihinkään ulkomaailman asioihin.

– Kävin tutustumassa Kirjonurmen tallilla talvella. Se vaikutti mukavalta paikalta. Hevosilla oli hyvät olot, ja työntekijät hymyilivät, heilläkin näytti olevan kivaa.

Mitä odotat kolmelta vuodelta Kuhmoisissa?

– Uusia ystäviä ja kokemuksia, uutta elämää, kun omillaan asuminen alkaa. Täällä Tampereella olen käynyt kuntosalilla, täytyy katsoa, miten se harrastus jatkuu.