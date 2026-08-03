Oras Tynkkynen pääsi Kuhmoisissakin ihmisiin – ihan vain käytetyllä sähköavusteisella polkupyörällä

TEKSTI MIKKO SEES

TAMPERELAINEN KANSANEDUSTAJA ja Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen päätti lauantaina yli viikon päivät kestäneen, yli 600 kilometriä kattaneen pyöräkiertueensa Kuhmoisten K-Market Kipparin edustalle. Kiertueen varrella järjestettiin yleisötapaamisia, ja Tynkkynen osallistui myös paikallisiin tapahtumiin.

– Yhdeksälle matkapäivälle osui neljä sadepäivää. Niistäkin selvittiin. Aivan loppusuoralla oli pieni mutka matkassa, koska MM-ralli kulki samaa reittiä. Improvisoin kiertoreitin metsän halki ja juhlistin kiertueeni päättymistä juomalla Dirty Cockin terassilla tuopillisen Jaffaa, Tynkkynen kertoo.

Edellisen kerran hän teki vastaavan pyöräkiertueen tasan 20 vuotta sitten heinäkuussa 2006. Silloin hän oli vihreiden tuorein kansanedustaja, nyt taas kokenein.

Oras Tynkkynen ei ollut ensimmäistä kertaa Kuhmoisissa. Sataman alue oli tehnyt häneen vaikutuksen jo aiemmalla vierailulla. Kuva: Johanna Roihuvuo

KUHMOISISSA TYNKKYNEN vieraili myöhemmin Pirkanmaan kansanedustajien kesämatkalla. Kunnasta hänelle jäi parhaiten mieleen viehättävä sataman alue.

– Perusarvot ja tavoitteet ovat Vihreillä samat riippumatta siitä, missä päin Suomea toimitaan. Ympäristöä, hyvinvointiyhteiskuntaa, koulutusta ja osaamista, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa puolustetaan. Tilanteet kuitenkin vaihtelevat Pirkanmaallakin. Elinkeinorakenne, väestönkehitys ja liikenneyhteydet ovat erilaisia etenkin maaseutukunnissa verrattuna Tampereeseen. Erot poliittisissa painopisteissä kumpuavat niistä.

Tynkkynen uskoo, että päättäjät, jotka pystyvät tarjoamaan uskottavia ratkaisuja työllisyyteen ja työpaikkojen luomiseksi omaan kuntaan, saavat äänestäjiltä kannatusta. Hän on huomannut Pirkanmaan kaikki 23 kuntaa kiertäessään, että ympäristöasiat puhuttavat.

– Joissakin kunnissa vesistöjen samentuminen ja rehevöityminen huolettaa, toisissa taas vieraslajit. Ympäristöasiat ovat yhteisiä, mutta painotukset vaihtelevat paikallisesti, hän toteaa.

Yleisökysymys MM-rallien ympäristövaikutuksistakaan ei hetkauta Tynkkystä. Hän vastaa hetkeäkään epäröimättä, että itse rallien ympäristövaikutus on häviävän pieni. Enemmän kerrannaisvaikutuksia on ralleja paikan päälle katsomaan suuntaavilla yleisömassoilla.

Vuoden pyöräilijä -palkinnonkin aikoinaan voittanut Tynkkynen on työskennellyt kansalaisjärjestöissä Suomessa ja Intiassa. Hän on pitänyt yllä keskustelua ympäristönsuojelun, globaalin oikeudenmukaisuuden ja syrjinnän kysymyksistä.