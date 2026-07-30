Nostalginen hittiputki saattaa hyvinkin saada jatkoa ensi kesänä

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

NOSTALGIAN SIIVIN -iskelmäfestivaalien isä Janus Hanski ei ollut omien keikkakiireidensä vuoksi vielä maanantainakaan ehtinyt kunnolla sulattaa torstai illan antia. Päällimmäiset tunteet kaikesta olivat kuitenkin positiiviset.

– Hyvä fiilis jäi. Saimme paljon hyvää palautetta ja näimme iloisia ihmisiä, Hanski totesi.

Viivan alle jäänyt loppusumma ei sekään ollut vielä tiedossa, mutta Hanski veikkaili sen olevan plusmerkkinen. Hanskin vaimo Sarianna Hanski epäili torstai-iltana festareiden loppusuoralla, että lippuja olisi myyty 400–500.

Mökkiläisille ja kausiasukkaille suuntaan ison kiitoksen siitä, että he tulivat paikalle. Janus Hanski

HANSKI KIITTELI erityisesti vieraiden luomaa puistokonserttimaista tunnelmaa, johon saattoi osallistua koko perheen voimin.

– Intensiteetti pysyi yllä koko pitkän musiikillisen tuokion, sillä artisteilta kuultiin pelkästään hittejä. Ihmiset tunsivat kaikki biisit, ja siihen päälle vielä Beatles hyvin tehtynä! Hanski kiitteli.

Beatlesia soitti illan päätteeksi Jiri Nikkisen tribuuttibändi. Sitä ennen lavalla oli nähty Pasi Kaunisto, Kai Hyttinen sekä Lea Laven ja kuultu muun muassa hitit Nosta lippu salkoon, Sanat eivät riitä kertomaan, Käymään vaan, Dirlandaa, Tumma nainen, Niin se käy ja Ei oo, ei tuu.

Nostalgiafestivaalin ensimmäiset sävelet kuultiin kohdeyleisöä silmällä pitäen heti alkuillasta, ja päiväksi oli valikoitunut torstai, sillä kesäviikonloput ovat täynnä tapahtumia.

Saadun palautteen perusteella aikataulutus toimi, jopa aikaisempaa aloitusaikaa Hanskin mukaan toivottiin. Hän ei sulje ajatusta pois.

– Mökkiläisille ja kausiasukkaille suuntaan ison kiitoksen siitä, että he tulivat paikalle. Enemmän olisin ehkä odottanut näkeväni paikallisia tuttuja kasvoja, Hanski totesi.

Kysyttäessä festareiden tulevaisuudesta hän ei lupaa mitään varmaksi, mutta tarttuu toimittajan tarjoamaan ilmaisuun ”tosi vahva ehkä”, ja jää pallottelemaan mahdollisia artistivalintoja. Ehkä vuorossa ovat 1980-luvun suosikkisävelmät – tai jotain muuta.