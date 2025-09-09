Pääkirjoitus: Tuliko paratiisista takapajula?

Kirjoittaja on Kuhmoisten Sanomien toimittaja.

Viime viikolla lehtien aamujakelu päättyi Kuhmoisissa myös taajama-alueella. Viikonloppuisin eivät paperiset lehdet liiku kunnassa lainkaan.

Digitaalinen viestintä meillä toimii, mutta eikö paperilehdestä pitänyt tulla luksustuote, jonka avulla otetaan aikaa ja irrottaudutaan ruudun äärestä?

Viikonlopun rauhaisat hetket aamun lehden kanssa ovat nyt taakse jäänyttä elämää. Tämä luksus suunnataan nähtävästi vain kaupunkilaisille, vaikka heistäkin moni lähtee viikonlopuksi maalle lueskelemaan mökkiterassille tai laiturille.

Kuhmoisiin johtaa monta suoraa, asvaltoitua tietä, ja kaupungeista ajaa tänne noin tunnissa. Järki sanoo, ettei lehtikuljetuksen perille saaminen pitäisi olla mahdoton tehtävä. Nyt tuntuu, että paikkakunta muuttui yhtäkkiä takapajulaksi, jonne pitää matkata hevoskyydillä metsäpolkua pitkin.

Moitteet voimme suunnata Postille, joka päätti, ettei tätä kautta kannata ajaa. Lehtiyhtiöt ovat kuitenkin joutuneet selittelemään Postin toimintaa.

Helsingin Sanomat lupasi viikonlopun lehdet maanantaina ja arkilehdet saman päivän postissa. Tamperelainen Aamulehti ei voinut sitoutua näin hyvään palveluun ja kertoi toimittavansa perjantain, viikonlopun ja maanantain lehdet keskiviikkoisin, tiistain ja keskiviikon lehdet perjantaisin.

Ensimmäisellä viikolla keskiviikon Aamulehti onnistui kuitenkin löytämään tiensä Kuhmoisiin jo torstaina.

Lienee kuitenkin melko selvää, että päivälehtien tilaaminen Kuhmoisiin jää nyt hyvin vähäiseksi.

Posti vaikeuttaa myös paikallislehtien toimintaa, vaikka toistaiseksi Kuhmoisten Sanomat on saatu jaettua ilmestymispäivänä omalla paikkakunnalla.

Joillakin muilla alueilla keskiviikkona ilmestynyt lehti on päässyt oikeaan osoitteeseen vasta seuraavalla viikolla. Tätä ongelmaa on ollut satunnaisesti jopa naapurissa Kangasalla.