Pääkirjoitus: Festareiden ja markkinoiden vastakkainasettelu on turhaa

Kirjoittaja on Kuhmoisten Sanomien toimittaja.

Viikonloppuna pitäjässä puhuttivat Kuhmoinen kuhtuu -torin puuttuminen ja kuhtuu-lauantaina järjestetty We are one -festivaali. Markkinoiden uupuminen tuntui aiheuttavan osassa kuntalaisia niin kovaa mielipahaa, että seurauksena oli paitsi WAO-tapahtuman arvostelua myös tarpeetonta vastakkainasettelua.

Kuhtuu -tapahtuma Kuhmoisten kulttuuriyhdistyksen voimanponnistus. WAO-festivaali puolestaan on yhden ihmisen ja hänen yrityksensä järjestämä tapahtuma. Kummankaan toteutumisesta ei vastaa sen paremmin kunta kuin Kuhmoisten Yrittäjät ry:kään. Nekin pääsivät sosiaalisessa mediassa osaksi keskustelua.

WAO-festareilla vallitsi hyvä tunnelma. Tapahtuma keräsi satoja kävijöitä. Paikalliset asukkaat sekä vapaa-ajan asukkaat olivat tuoneet paikalle omia ystäviään. Suurin osa festariväestä näytti nauttivan. Nauru, laulu ja tanssi täyttivät festarialueen. Tämän kaiken saattoi nähdä ja kuulla, jos keskittyi johonkin muuhun kuin vahtimaan muiden alkoholin käyttöä.

Toisten korviin ysärimusiikki voi olla älämölöä, toisille sitä on kirkkossa lauletut virret. Toisille festarit ovat hyödytön tapahtuma, toiset eivät hyödy eivätkä nauti opastetuista museokierroksista. Toiset eivät ole valmiita maksamaan 80 euroa festarilipusta, toiset jättävät kauppaan 11 euron hintaisen kahvipaketin. Mutta niin kauan, kun tapahtuma tuottaa hyvää mieltä yhdellekään elolliselle, se ei ole turha.

Sakke Walleniuksen henkilökohtaisella työpanoksella ja taloudellisella riskillä Kuhmoisiin saatiin yhtenä iltana yhteen satoja ihmisiä ja runsaasti näkyvyyttä. Miten ihmeessä sellaista saavutusta voi moittia?

Kuhtuu-tori jäi tänä vuonna järjestämättä tekijöiden puuttumisen vuoksi. Nyt kun kaikki asiasta mielensä pahoittaneet tarttuvat toimeen, jotta sama ei toistuisi, tullaan Kuhmoisissa näkemään ensi vuonna entistä hienompi markkinapäivä. Vai odotellaanko taas, että paikalle saapuu kaikkien tuntema Joku Muu, joka kaiken hoitaa?

Katja Sirviö