Pääkirjoitus:Ei halpuutusta asuntomarkkinoilla

VAIKKA KUHMOISTEN vakituisten asukkaiden määrä väheni jälleen viime vuonna tuttuun tapaan, se ei tarkoita, ettei kuntaan olisi lainkaan uusia tulijoita. Asuntoja täältä kysellään tasaisin väliajoin.

Viime viikolla netin välityssivustoilla oli Kuhmoisissa myynnissä vajaa 20 asuntoa, joista suuri osa omakotitaloja. Näiden lisäksi oli tarjolla muutama loma-asunto. Tarjonta jakautuu paikkakunnalla suunnilleen kahtia: kauniit ja tilavat omakotitalot tai huvilat usein veden äärellä maksavat jopa 200 000–300 000 euroa, mutta hyvän kokoisen rivi- tai kerrostalokodin voi saada alle 50 000:lla.

Halpamyynnistä ei kuitenkaan ole kyse. Helsingin Sanomat kertoi aiemmin tässä kuussa, että Pirkanmaallakin on myynnissä asuntoja, joiden hintapyyntö on alle 10 000 euroa, mutta joita ei silti kukaan halua ostaa.

Kuhmoisissa pulmana on ennemminkin kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen. Asuntoja ja kiinteistöjä tulee myyntiin harvakseltaan, mutta uuden kodin etsijä tahtoisi itselleen juuri sen täydellisen. Jos sitä ei löydy, hän voi olla valmis odottamaan tai katselemaan muista kunnista. On sattuman kauppaa, kuinka nopeasti myynnissä oleva kohde löytää uuden sopivan ihmisensä. Siksi myyntiajat voivat olla hyvinkin pitkiä.

Jotta asuntokaupan tilanne pysyisi tällaisena, suhteellisen hyvällä tolalla, täytyy asuntokannasta tietysti pitää huolta. Ikävältä tuntuu, että Karkjärven koulua myytiin huutokaupassa erittäin huonokuntoisena, ja kuvauksen perusteella vaikuttaa liki mahdottomalta saada siitä enää asumiskelpoista.

Julkkisten kiinteistöbisnekset saivat ainakin täällä nolon lopun, eikä kunnioitusta herätä tapa, jolla kiinteistö jätettiin tyhjilleen rapistumaan entisestään. Toivottavasti ostaja, joka lupautui maksamaan kokonaisuudesta reilun tonnin, tietää mitä tekee.

Päivi Hotokka