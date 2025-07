Pitäjä sai uuden parturi-kampaamon – Tuulikilta saa apua myös hiusten lähtöön

Tuulikki Korpi kertoo aina olleensa käsillä tekevä ihminen. Parturi-kampaajan työssä häntä kiehtovat hänen tapaamansa erilaiset ihmiset ja ainainen mahdollisuus oppia ja kehittyä. – Kampaajahan ei ole koskaan valmis.

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

Helle hellii kesän viettäjiä, mutta ei välttämättä heidän hiuksiaan. Kuhmoisiin heinäkuun puolessa välissä parturi-kampaamon avannut Tuulikki Korpi muistuttaa, että hiukset pitäisi suojata kuumuudelta ja auringolta.

– Hattu päähän, tai käyttöön tuotteet, joissa on uv-suoja, Korpi sanoo.

Vaikka hiuksien kanssa läträä toistuvasti järvivedessä, tulisi ne kuitenkin säännöllisesti pestä myös sampoolla. Korpi suosittelee kosteuttavaa sampoota. Kesän mentyä ohi käynti kampaajalla voi kannattaa.

– Kesän jälkeen hius on monesti aika kuiva ja hauras sekä leikkauksen tarpeessa. Öljy- tai tehohoitokin voisi tehdä hyvää, Korpi kertoo.

Kuhmoinen on siis saanut Nesteen yläkertaan uuden parturi-kampaajan alkuvuodesta lopettaneen Hiuspuodin tilalle. Tuulikki Korpi kävi katsomassa myös vuokralle tarjottuja Hiuspuodin tiloja, mutta totesi ne jo ovelta liian pieniksi. Vierestä löytyi 20 neliöä isommat tilat, jotka tosin vaativat mittavaa remonttia. Sen toteuttivat paikalliset yrittäjät.

Korpi on kokenut parturi-kampaaja. Hänellä oli oma yritys Helsingissä.

– Kaikenlaista olen tehnyt, mutta parturi-kampaajan homma on ainut pitkäaikainen ja vakituinen työ. Menin ammattikouluun vuonna 1979 ja 1981 valmistuin. Maunulaan menin töihin vuokratuolille vuonna 1996 ja vuonna 2005 ostin liikkeen itselleni.

Helsingin liikkeen nimi, Maunulan hiuspiste, on toistaiseksi käytössä myös Kuhmoisissa. Korpi odottaa parhaillaan tietoa siitä, hyväksyykö Kaupparekisteri jonkun hänen uusista nimiehdotuksistaan.

Kuhmoinen ei ollut Korvelle vieras pitäjä.

– Vanhemmat ostivat 1970-luvulla Toritulta mökkitontin. Siitä asti minäkin olen täällä pyörinyt. Mies löytyi aikanaan Kuhmolassa järjestetystä limudiskosta. Kun miehen vanhemmat elivät, niin kävimme täällä melkein joka viikonloppu. Täällä on kavereita ja sukulaisia, Korpi listaa syitä muuton takana.

Korven liike on Suomen Hiusakatemian jäsenliike, ja Korpi itse on käynyt hiushoitajakoulutuksen. Hiusakatemia on Annikki Hagros-Kosken elämäntyö, Hagros-Koski on tutkinut 50 vuotta hiuksia, hiustenlähtöä ja hiuspohjaongelmia sekä kehittänyt niihin hoitomuotoja.

Hiusakatemiassa hiusten lähtöä hoidetaan tekemällä ensin hiusjuuritutkimus ja kartoittamalla asiakkaan kokonaisvaltaiset elintavat ja terveyden tila.

Hiusjuuritutkimus kertoo paljon. Korpi esittelee liikkeensä seinältä löytyviä mikroskooppikuvia, joissa näkyy herkkyys maitotuotteille, verenkiertohäiriöt, bakteerit tai stressi.

– Koko kehon stressi näkyy hiusjuuressa niin, että lihas hiuksen ympärillä kiristyy. Kun otetaan näyte hiusjuuritutkimusta varten, hius on tyvestä rispaantunut ja menee sykkyrälle kuin lahjanauha. Esimerkiksi pälvikaljussa lihakset kramppavat niin paljon, että hius katkeaa ja putoaa, Korpi kertoo.

Kramppi saadaan hoidettua pois muun muassa päähieronnan avulla. Ulkoisten keinojen lisäksi hiustenlähtöä hoidetaan sisältä päin. Hagros-Koski on ollut mukana kehittämässä Evonia-tuotesarjaa, jonka tuotteet sisältävät d-vitamiinin, biotiinin ja kreatiinin kaltaisia lisäravinteita.

Hiusakatemian jäsenliikkeitä on Suomessa parikymmentä ja varsinaisia hiusjuuritutkijoita löytyy eri puolilta Suomea. Tutkijan voi tilata myös Kuhmoisiin. Hiusjuuritutkijat eivät ole kaikki parturi-kampaajia, vaan joukosta löytyy myös sairaanhoitajia ja fysioterapeutteja.