Rallikansa suuntaa taas lauantaina Päijälään

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

SUOMEN MM-RALLI, Secto Rally Finland ajetaan tulevana viikonloppuna. Aiempien vuosien tapaan rallisirkus pistäytyy Kuhmoisissa lauantaina, kun vuorossa on Päijälän erikoiskoe.

Erikoiskoe on muuttunut aiemmista vuosista. Se ajetaan puolta lyhyempänä kuin viime vuonna ja lisäksi eri suuntaan. Autot starttaavat erikoiskokeelle Orivedentieltä Päijälän kylän länsipuolelta ja suuntaavat Sappeentien kautta Liehuntielle. Maali on lähellä tietä 325.

Päijälän erikoiskoe ajetaan totutusti kahteen kertaan. Lauantai alkaa Parkkolan erikoiskokeella (ek 11), jatkuu Päijälässä (ek 12), ja sen jälkeen suunnataan Västilään (ek 13) sekä Leustuun (ek14). Samat erikoiskokeet ajetaan iltapäivällä uudestaan.

Sulkuaika Päijälän erikoiskokeen alueella on aamu seitsemästä ilta kahdeksaan. Ensimmäiset autot starttaavat pätkälle kello 9.42 ja kello 16.42. Vetomiehet ajavat lenkin kertaalleen, heistä ensimmäinen starttaa klo 11.52.

Suomalainen rallikansa jännittää Viron MM-rallin voittaneen Sami Pajarin otteita, mutta vetomies-luokassa riittää jännitettävää paikallisesti. Kuhmoinen Rally clubia edustavat luokassa sekä Joonas että Asseri Lindroos. Joonaksen kartturina toimii Henri Kallioniemi (seura AUK J-äijät) ja Asserin Jouni Lampinen (seura KRC).