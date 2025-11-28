Uutiset

Saara Westerholm on Pirhan paras työkaveri

Saara Westerholm (keskellä) otti vastaan Pirhan parhaan työkaverin...
Saara Westerholm (keskellä) otti vastaan Pirhan parhaan työkaverin palkinnon hyvinvointialueen aluejohtajalta Juhani Sandilta (vasemmalla). Kuva: Miia Takala

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten Päijännekodilla työskentelevä Saara Westerholm palkittiin tällä viikolla Pirhan parhaana työkaverina. Pirkanmaan hyvinvointialueella järjestettiin kilpailu, jossa sai ilmiantaa hyvän työkaverin. Ilmiantoja tuli yli 500.

– Isosti yllättynyt ja ilahtunut fiilis tästä toki tuli. Päijännekodilla on erittäin hyvä tiimi, ja mielestäni tämän muistamisen olisi voinut saada meistä kuka tahansa. Palkinto on mielestäni huomionosoitus Pirhalta koko työyhteisölle, Westerholm itse kertoo.

Palkinnon Pirhan parhaalle työkaverille kävi antamassa hyvinvointialuejohtaja Juhani Sand.

