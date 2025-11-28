Saara Westerholm on Pirhan paras työkaveri

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
Kuhmoisten Päijännekodilla työskentelevä Saara Westerholm palkittiin tällä viikolla Pirhan parhaana työkaverina. Pirkanmaan hyvinvointialueella järjestettiin kilpailu, jossa sai ilmiantaa hyvän työkaverin. Ilmiantoja tuli yli 500.
– Isosti yllättynyt ja ilahtunut fiilis tästä toki tuli. Päijännekodilla on erittäin hyvä tiimi, ja mielestäni tämän muistamisen olisi voinut saada meistä kuka tahansa. Palkinto on mielestäni huomionosoitus Pirhalta koko työyhteisölle, Westerholm itse kertoo.
Palkinnon Pirhan parhaalle työkaverille kävi antamassa hyvinvointialuejohtaja Juhani Sand.