Sähköiset ajokit tekevät tuloaan Päitsiin

UUDISTUVA KOPOLA aloitti Päitsi-viikonloppuna majoituskäytössä. Entisessä Kuuloliiton kurssikeskuksen päärakennuksessa tehtiin remonttia vielä aiemmin viikolla, mutta tilat saatiin majoituskuntoon juuri perjantaiksi.

Kilpailun ajaksi tiloihin majoittui kolmisenkymmentä Talaria Teamin kuskia ja huoltomiestä sekä keittiötiimi. He saivat koeponnistaa uuden Kopolan.

– Pääsimme katsomaan, mitä on tällaisen porukan majoittaminen ja ruokkiminen täällä, sanoo Kopolan toinen omistaja Janne Pesonen.

TIIMI SAAPUI Kopolaan perjantaina ja starttasi lyhyemmälle Trophy-reitille lauantaiaamuna Tallukasta. Kisa päättyi iltapäivällä Jämsään, mistä porukka ajoi Kopolaan syömään ja saunomaan. Kahta lukuun ottamatta tiimin kuskit pääsivät maaliin asti. Yhdestä moottoripyörästä hajosi moottori ja toisesta eturengas.

Pesonen ajoi itsekin Päitsin osana Talaria Teamia. Vielä maanantaiaamuna koitos tuntuu jäsenissä.

Pesonen myöntää, että rankkaa oli, vaikka ajo oli jo hänen kolmas kertansa Päitsillä.

– Harjoittelen silloin, kun on aikaa. Otan pyörän aina mukaan, kun tulen Kopolaan.

Janne Pesonen työskentelee maajohtajana ATV Finland -yrityksessä, joka tuo maahan muun muassa Talaria-sähkömoottoripyöriä. Talaria Teamissa starttasikin kaksi kuskia, jotka ajoivat Trophy-reitin pariajona sähköpyörillä. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun sähköajoneuvolla päästiin maaliin missään Päitsin luokassa.

Toinen sähköpyörällä ajaneista kuskeista oli Antti Hellsten, jolla on taustallaan kaksi Päitsin yleiskilpailun voittoa. Myös parin toinen osapuoli, Kimmo Hurri, on kokenut kuljettaja. He ajoivat kilpailun pariluokassa, jotta sähköpyörien huolto saatiin sujumaan helpommin. Kuskit kaasuttelivat pariajon joukkuekilpailun voittoon.

JANNE PESOSEN mielestä kisassa päästiin näyttämään, että sähkö on vahvasti tulossa myös moottoripyörien maailmaan. Vielä sähköpyörillä kilpaileminen vaati kuitenkin erityisiä järjestelyjä. Molemmat pyörät tarvitsivat mukaan kahdeksan akkua, ja huoltoauto kuljetti perävaunua, jossa oli kaksi latauspistettä.

Talaria Teamin nimissä kilpaili myös muita nimekkäitä kuskeja. Marko Laaksonen on voittanut Päitsin yleiskilpailun kahdesti ja hänellä on lisäksi kuusi hopeaa ja kuusi pronssia. Mikko Vermas ajoi Päitsissä vasta toista kertaa, mutta hän on aiemmin kiivennyt Mount Everestille ja hiihtänyt sekä Pohjois- että Etelänavalle.

Tiimin huoltojoukkoihin kuului kolminkertainen enduron maailmanmestari Eero Remes.