Sami Ylipihlaja valittiin kunnanjohtajaksi kahden äänen erolla

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
Kuhmoisten kunnan seuraava kunnanjohtaja on Sami Ylipihlaja. Ylipihlaja sai maanantaisessa kunnanvaltuuston kokouksessa 11 ääntä. Matti Skyttä sai yhdeksän ääntä.
Äänestystulos oli äärimmäisen tiukka. Vaaleissa annettiin yhteensä 20 ääntä, yksi valtuutetuista äänesti tyhjää. Tullakseen valituksi suoraan ensimmäisellä äänestyskierroksella ehdokkaan tuli saada yli puolet äänistä.
Valtuuston kokousta paikan päällä seurannut Ylipihlaja välitti kiitoksensa häntä äänestäneille ja totesi samaan hengenvetoon, että toivoo toisin äänestäneidenkin kanssa konsensuksen löytyvän pian:
– Meillä ei varmasti isoja mielipide-eroja ole.
Ylipihlaja kertoi alkavansa välittömästi järjestää asioita niin, että pääsisi aloittamaan uudessa pestissään mahdollisimman pian – viimeistään kuitenkin huhtikuun ensimmäisenä päivänä.
Ylipihlaja työskentelee tällä hetkellä Tampereen kaupungilla työhyvinvointipäällikkönä.
Artikkelia muokattu 9. helmikuuta klo 21.00. Lisätty Ylipihlajan kommentit.