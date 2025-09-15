Saukontassu ei ole pyytänyt heijastinliivejä ja liikenneoppaita, vaikka myyntipuhelussa niin väitetäänkin

Liikennetaito-oppaiden ja heijastinliivien saaminen ei vaadi päiväkodilta mitään, mutta varhaiskasvatuksen esimies Tiina Oksanen pohtii, kannattaako yrittäjien lähteä mukaan avustukseen, sillä viimevuotisetkin oppaat ovat vielä saamatta. Myyntipuhelussa väitetään, että Saukontassu on pyytänyt oppaita ja liivejä, mikä ei Oksasen mukaan pidä paikkaansa. Kuva: Kuhmoisten Sanomat

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Päiväkoti Saukontassu ei ole pyytänyt tänä vuonna Lasten Apu ry:ltä Liikennetaito-oppaita tai heijastinliivejä. Lasten Apu ry on lähestynyt viime viikolla kuhmoislaisia yrittäjiä ja pyytänyt osallistumaan keräykseen, jonka avulla päiväkotiin toimitettaisiin sekä Liikennetaito-oppaita että heijastinliivejä.

– Puhelussa kerrottiin, että päiväkoti Saukontassu olisi pyytänyt oppaita ja liivejä. Saamassani sähköpostissa kuitenkin sanottiin, että ”voimme toimittaa määrän suoraan haluamaanne päiväkotiin tai vaihtoehtoisesti voimme toimittaa ne teille, mikäli haluatte viedä ne päiväkotiin itse. Jos ette halua valita tiettyä päiväkotia, niin voimme valita päiväkotilistaltamme sopivimman vaihtoehdon”, myyntipuhelun saanut Henni Järvinen kertoi.

Sähköpostissa sanotaan siis eri tavalla kuin myyntipuheluusa, eikä siitä käy ilmi, että Saukontassu olisi tilannut mitään.

– Markkinointitapa on väärä, Järvinen huomauttaa.

Varhaiskasvatuksen esihenkilön Tiina Oksasen mukaan Lasten Apu ry oli lähettänyt hänelle loppuviikosta sähköpostia.

– En ole luvannut meidän olevan mukana missään. Pyysin heitä kuitenkin lähettämään Liikennetaito-oppaat, jotka viime vuonna jäivät lähettämättä. Silloin olimme kampanjassa mukana, mutta oppaat eivät jostain syystä meille päätyneet, Oksanen kertoo.

Viime vuonna toimittamatta jääneet oppaat on luvattu toimittaa Saukontassuun.

Lasten Apu ry mainostaa olevansa yli 30 vuotta vanha yhdistys, joka on toiminut lasten apuna monissa tilanteissa. Vuonna 2022 se alkoi omien sanojensa mukaan julkaista Lasten liikennetaitojen kehittämiseen liittyvää Liikennetaito-opasta.