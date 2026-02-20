Sivistyslautakunta ehdottaa kouluvalmentajan tehtävän täyttämistä ja kunnan historiikin 3. osan lykkäämistä

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÄÄTTI torstaina 19. helmikuuta pitämässään kokouksessa esittää kunnanhallitukselle, että se antaisi luvan täyttää kouluvalmentajan tehtävän toistaiseksi syyskuun 1. päivästä lähtien.

Kouluvalmentaja on työskennellyt Kuhmoisissa syksystä 2024 asti. Määräaikaisuus päättyy tämän vuoden elokuussa.

Kouluvalmentaja on olennainen osa koulunuorisotyötä, jonka erityisenä vahvuutena on se, että kunnan lakisääteiset tehtävät opetuksen ja nuorisotyön järjestämisessä kohtaavat. Koulunuorisotyö on nuorisotyön muoto, jossa kouluvalmentaja on osa yhtenäiskoulun jokapäiväistä arkea ja opiskeluhuoltoa.

Kuhmoisissa kouluvalmentajan tehtävään on liitetty myös etsivä nuorisotyö sekä TE-uudistuksesta johtuen työ nuorten työllistymistä edistävän monialaisen tuen yhteispalvelussa.

Kouluvalmentajan palkkaukseen ja muihin mahdollisiin kuluihin voi saada koulunuorisotyön ja etsivän nuorisotyön valtionavustusta jopa 90 prosenttia.

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÄÄTTI esittää kunnanhallitukselle myös, että aikajänne Kuhmoisten historian kolmannen osan kirjoittamiselle on vielä liian lyhyt. Valtuustoaloite Kuhmoisten historian osasta III tehtiin viime vuoden lokakuussa.

Sivistyslautakunta on kuullut esitystään varten Kuhmoisten historian toisen osan kirjoittanutta historian dosenttia Ossi Viitaa, joka on todennut, että ”Paikallishistoriatutkimuksessa on perusteltua saada tutkittaviin asioihin riittävää ajallista etäisyyttä, jotta osataan valita tutkimuskohteet sekä tehdä aineistosta johtopäätöksiä ja tulkintoja. Ajallista etäisyyttä tulisi olla vähintään 10-15 vuotta. Tähän ajalliseen etäisyyteen perustuen Kuhmoisten historian kolmannen osan aloittaminen ei ole vielä ajankohtaista.”

Lisäksi hankkeen kokonaiskustannukset asettuisivat arviolta 110 000 – 157 000 euron väliin.