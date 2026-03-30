Suomalais-brasilialainen perhe haaveilee kodista Kuhmoisissa

TEKSTI MIKKO SEES

MUUTTOHALUJA OLISI, mutta ei paikkaa, mihin muuttaa. Kuhmoisia vaivaa erikoinen ongelma: vuokra-asuntoja on kysyntään nähden vähänlaisesti tarjolla.

Jämsäläiset Seppo ja Eliane Pyymäki ovat jo muutaman kuukauden ajan etsineet Kuhmoisista vuokralle omakotitaloa, maataloa tai muuta pysyvään asumiseen soveltuvaa kiinteistöä. Ilmoitus on julkaistu Kuhmoisten Sanomissa, Kuhmoisten Facebook-ryhmässä ja ilmoitustauluilla. Puskaradiotakin on yritetty hyödyntää.

– Tuntuu, että vaikeaa on. Ilmoituksemme on johtanut vain kolmeen yhteydenottoon. Tilanne on erikoinen, varsinkin kun on niin monta taloa tyhjillään. Olemme kyselleet sellaisiakin, jotka ovat olleet asumattomia jo vuosia, mutta omistajat ovat tarjonneet niitä vain ostettaviksi, Seppo Pyymäki harmittelee.

Pariskunnan tarkoituksena on muuttaa Kuhmoisiin pysyvästi. Mukana muuttavat pian 9.-luokkalainen poika, koira ja kissa. Vuokratalon löytyminen tuskin on ainakaan vaatimustasosta kiinni, sillä perheelle pitää olla vain riittävästi huoneita ja neliöitä. Iso varastotila ja järvinäköala ovat plussaa, ja pihalla pitää olla tilaa temmeltää.

– Aina kun jonkun kanssa muuttoaikeista juttelee, kysytään, millaista vuokraa olemme valmiit maksamaan. Vastaan, että sen mukaista, millainen paikka on tarjolla, Seppo sanoo.

PERHE ON valmis solmimaan vaikka useammankin vuoden pituisen vuokrasopimuksen kertalaakista. Suunnitelmana on, että poika kävisi tulevan lukukauden Kuhmoisten yhtenäiskoulua ja sen jälkeen lukiota. Kuhmoislaiset tutut ovat kehuneet koulun ilmapiiriä ja opetusta. Suurin syy muuttoaikeille on kuitenkin Seppo Pyymäen ammatti.

– Minulla on jo kolmatta vuotta kalastusvene Ruolahdella, jonne olen kulkenut Jämsästä käsin. Ammattikalastajalle lupien saanti on vaikeaa etenkin Hämeessä ja Keski-Suomessa. Rekisteriin kuuluvilla ei ole rajoituksia verkkomäärälle. Paikkakuntalaisille lupia myönnetään, ja Kuhmoisissa siihen on mahdollisuus kirkonkylän alueellakin, hän kertoo.

Pyymäellä on kaksi venettä ja verkkotavaraa, joille tulisi löytää säilytyspaikka mieluiten oman kodin pihamaalta. Hän aloitti sivutoimisena kalastajana jo vuonna 2012, jolloin hän työskenteli marketissa kalaosaston hoitajana. Välillä mies on ajanut työkseen kuorma-autoa ja linja-autoa.

PYYMÄEN VAIMO Eliane on kotoisin Natalin kaupungista, Brasilian itärannikolta. Pariskunta on viihtynyt yhdessä jo 18 vuotta. Eliane on pohjakoulutukseltaan opettaja ja sairaanhoitaja.

Suomessa ulkomailla suoritettuja koulutuksia ei kuitenkaan usein hyväksytä sellaisinaan. Eliane onkin työskennellyt Suomessa jo pitkään lähihoitajana ja suorittanut alan tutkinnon suomen kielellä, jonka on oppinut todella hyvin. Työkokemusta on kertynyt eri paikoista Hämeenlinnassa ja Jämsässä, ja töitä toimeliaalle naiselle on aina riittänyt.

– Olen tutustunut Kuhmoisiin jo lapsena. Kun olin viisivuotias, vanhempani ostivat tontteja Kukasjärven rannalta, läheltä Lehdesmäen Lomakotia. Valmiita teitä ei ollut, joten minäkin olin silloin mukana tekemässä lapiolla tietä perille, Seppo nauraa.

Viikonloppuisin reissujen kohokohta oli lähtö kaupoille Kuhmoisten kirkonkylälle. Mieleen on jäänyt erityisesti Hankin Kotileipomon munkkien maku, jonka Seppo yhä muistaa vuosikymmenten jälkeenkin.

Uusi Kuhmoinen Palvelee -lehti saa pariskunnalta kiitosta. He kehuvat sitä hyvin tehdyksi ja kattavaksi. Kuhmoisten nähtävyydet ja sivukylät eivät vielä ole kovin tuttuja, mutta Seppo ja Eliane ovat katselleet ympärilleen Kuhmoisissa poiketessaan. Maisemat ja maalaiskylän meno miellyttävät.

Enää puuttuu vain uusi koti, jonne asettua. Sellaisesta voi antaa vinkin Seppo Pyymäelle.