Talviloma tulossa – ulkoliikuntapaikat kunnossa, kirjastosta annetaan lukuvinkkejä

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

KUHMOISISSA VIETETÄÄN talvilomaa 23. helmikuuta – 1. maaliskuuta. pahimmat pakkaset näyttävät asettuneen ja lomaviikkoa saataneen viettää leppoisassa talvikelissä.

Myös kunnan ylläpitämät talviliikuntapaikat alkavat olla kunnossa. Liikuntapaikkojen hoitajan Tomi Suomisen mukaan luistelukenttä on varmasti käytössä, ja latujakin on jo päästy ajamaan.

– Kuntoradalla ja Vekkailan pellolla on ladut, Ryytjärvelle menee vapaan baana. Koululaisten lenkki on ajettu, Suominen kertoo.

Kaikkein parhaimmilla välineillä Suominen ei sivakoimista suosittele, sillä lunta on vielä ohuelti ja hiekka tulee ladusta paikoin läpi.

– Toivon mukaan lunta tulee lisää ja pääsisimme pikkuhiljaa jäällekin latuja vetämään, Suominen sanoo.

LOMAN ALKAJAISIKSI sunnuntaina 22. päivä Kissakulman Torpalla vietetään talvitapahtumaa. Luvassa on hiihtokilpailut, joissa on sarjoja joustavasti tarpeen mukaan. Tyhjin vatsoin ei tarvitse olla, sillä padassa porisee hernekeitto ja jälkiruoaksi on kahvia ja pullaa.

Maanantaina 23. päivä kunnan nuoriso- ja liikuntatoimi järjestää perinteisen talvilomaretken Ideaparkiin Lempäälään. Ilmoittautuminen on jo ohitse, mutta viimeisiä paikkoja voi kuuleman mukaan nuoriso-ohjaaja Satu Forsbergiltä kysellä.

Tiistaina aamupäivällä nuoriso- ja liikuntatoimi järjestää ohjelmaa Kuhmolassa ja sen pihapiirissä. Iltapäivällä Kuhmoisten Seniorit ja kunta kutsuvat yhteiselle päivälenkille, ja illalla Mannerheimin lastensuojeluliiton perheliikunta liikuttaa lomalaisia yhtenäiskoululla.

Keskiviikkona Lähitorilla kuullaan Eino Leinoa sanoin ja sävelin, Kahville kirjastoon -tapaamisessa puhumassa on Juha Lind.

Urheilemaan pääsee keskiviikkonakin, sillä sekä kuntosalilla että seniorikuntosalilla saa neuvontaa, lisäksi kuntosalilla on illalla ohjattu HIIT-treeni. Torstaina tarjolla on retki uimahalliin Jämsänkoskelle. Jäädisco peruuntui ystävänpäivältä ja siirtyi talvilomaviikon perjantaille, ja lauantaina naisvoimistelijat liikuttavat tanssin, aikuisparkourin ja barrepilateksen parissa. Jumppapäivä päättyy Yin-joogaan & hoivaava ääni -rentoutukseen

KULTTUURINNÄLKÄISILLE ESITETÄÄN 22. päivä Kuhmolassa Kaija Koosta kertova Kaunis, rietas, onnellinen -elokuva ja maaliskuun 1. päivänä Kalevala: Kullervon tarina -elokuva. Kirjastossa on vielä esillä Christina Thodenin luontokuvia.

Ja onhan talviloma myös lukuloma. Kirjastopedagogi Kati Ruuskasen vinkit lainattavaksi kirjastosta voit lukea alta. Myös aikuisten lukudiplomi on valmis, siitä kerroimme 4. helmikuuta ilmestyneessä lehdessä.

Lukuvinkkejä talvilomalle

– Ruokamatkailijat / Anni Pyykkö & Eveliina Netti: kuvakirja perheille, jonka makujen maailmassa pääsee maistelemaan maailman makuja kotona perheen kanssa lukien.

– Menneisyyden mysteerit / Sara Lumme, Ville Salonen: helppolukuinen tietokirja tutustuttaa lukijat menneen maailman ihmeellisyyksiin. Lue esimerkiksi Stonehengesta tai Eldoradosta.

– Chilizombit / kirjoittanut ja kuvittanut Emil Landgreen : Mitä sinä tekisit, jos koulussa aletaan muuttua zombeiksi. Ja punaisiksi sellaisiksi. Lukija pääsee itse valitsemaan, mihin tarina johtaa

– Kesäkuu / Katri Alatalo : Ysiluokan jälkeen pitäisi koittaa vapaus. Mutta Juli joutuukin kesäleirille oman pikkukylän tylsyyteen. Paetakseen Juli ottaa leiriohjaajan auton alleen ja niin alkaa erikoinen pakomatka. Teoksesta on myös selkomukautus