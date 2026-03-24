Työttömiä helmikuussa vähemmän kuin tammikuussa

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisissa oli helmikuussa 86 työtöntä työnhakijaa – kolme vähemmän kuin tammikuussa, mutta 11 enemmän kuin vuoden 2025 helmikuussa. Työttömyysaste Kuhmoisissa oli Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksen mukaan 11,9.

Avoimia työpaikkoja Kuhmoisissa oli helmikuussa 12.

Koko Pirkanmaan työttömyysaste oli helmikuusa 13,7 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita koko maakunnassa oli lähes 37 000 – vuodessa määrä oli kasvanut 5 500 henkilöllä.

Pirkanmaan matalin työttömyysaste, 8,7 prosenttia, oli helmikuussa Pälkäneellä. Lisäksi Kihniössä jäätiin alle yhdeksän prosentin lukemaan.

