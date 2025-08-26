Vapaa-aika

Uskomatonta taikuutta Kissakulmalla

Taikurikaksikko tuo Kissakulman nuorisoseuran kanssa yhteistyössä Kissakulman Torpalle.

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

Kissakulman Torpalle saapuu torstaina 4. syyskuuta taikurin ja mentalistin kiertue. Uskomaton Taikashow -kyläkiertueella esiintyy televisiostakin tuttu tamperelainen taikurikaksikko, mentalisti Jari Hynynen ja taikuri Aatu Itkonen.

Reilun tunnin kestävässä esityksessä nähdään klassisia pallo-, naru- ja korttitemppuja, myös illuusioita. Lisäksi mukana on show-elementtejä, kuten valoja ja musiikkia, sekä komiikkaa.

Kiertueen tarkoituksena on ilahduttaa kyläläisiä ja tuottaa tapahtumia myös pienemmille paikkakunnille. Kaksikko on ideoinut kiertueen itse.

KategoriaVapaa-aika

Kommentoi

Lähettämällä kommentin, olet lukenut ja hyväksynyt tietosuojaselosteen.

Tärpit

Tuoretta