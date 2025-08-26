Uskomatonta taikuutta Kissakulmalla

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT
Kissakulman Torpalle saapuu torstaina 4. syyskuuta taikurin ja mentalistin kiertue. Uskomaton Taikashow -kyläkiertueella esiintyy televisiostakin tuttu tamperelainen taikurikaksikko, mentalisti Jari Hynynen ja taikuri Aatu Itkonen.
Reilun tunnin kestävässä esityksessä nähdään klassisia pallo-, naru- ja korttitemppuja, myös illuusioita. Lisäksi mukana on show-elementtejä, kuten valoja ja musiikkia, sekä komiikkaa.
Kiertueen tarkoituksena on ilahduttaa kyläläisiä ja tuottaa tapahtumia myös pienemmille paikkakunnille. Kaksikko on ideoinut kiertueen itse.