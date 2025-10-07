Valtteri Väyrynen on päättänyt ottaa vastaan tarjotun erorahan – on jo hakenut Harjavallan kaupunginjohtajan virkaa

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
Valtteri Väyrynen on päättänyt ottaa vastaan hänelle tarjotun erorahan ja jättää tehtävänsä Kuhmoisten kunnanjohtajana. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle. Väyrynen on jo hakenut Harjavallan kaupunginjohtajan virkaa. Haku Harjavaltaan päättyi tänään tiistaina kello 15.
Väyrynen kertoo Ylen uutisessa jutelleensa kunnanvaltuuston puheenjohtajan Kimmo Malinin kanssa tänään tiistaina. Malin vahvistaa keskustelun Ylelle, mutta painottaa, että lopullisen päätöksen erorahasta tekee kunnanhallitus tai -valtuusto.
Ylen uutisesta selviää, että Malinin Väyryselle tarjoama eroraha on suurempi kun johtajasopimuksessa oleva kuuden kuukauden palkka.