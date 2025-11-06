Vanhuksille on tarjolla taloudellista tukea lumitöihin, mutta kuka ne tekee?

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN SANOMISSA 29. lokakuuta kerrottiin vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnasta sekä siitä, että vanhusten ja vammaisten tukirahastosta voi saada taloudellista apua muun muassa pihan talvikunnostustöihin sekä muutostöihin, jotka edesauttavat kotona asumista.

Jutun julkaisun jälkeen on herännyt kysymyksiä siitä, keneltä apua voi pyytää, ja millä ehdoin taloudellista tukea voi saada.

– Ikäihmisen tai hänen läheisensä tulee osoittaa asiassa tosite, eli maksukuitti saadakseen tuen. Eli lumitoitä ja kodin muutostöitä tekevän tulee olla vähintään kevytyrittäjä, vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri ja tukirahastoa hallinnoiva Sanna Luukkanen kertoo.

Jos kotiin tarvitaan apuvälineitä, tulee olla yhteydessä Pirkanmaan hyvinvointialueen fysioterapeutteihin.

– Apuvälineiden hankinnasta ja yleisestikin apuvälinetarpeen arvioinnista kerromme fysioterapiassa mielellämme lisää. Apuvälinearviokäynnit ovat maksuttomia, fysioterapeutti Piia Arrenius sanoo.

Arrenius suosittelee kääntymään rohkeasti paikallisten rakennusalan yrittäjien puoleen, jos kotiin tarvitsee asentaa esimerkiksi ramppi tai turvakahvoja.

Haettaessa taloudellista tukea vanhusten ja vammaisten tukirahastolta hakemukseksi riittää vapaamuotoinen kirjallinen hakemus tositteineen. Hakemukset suunnataan Luukkaselle.

– Avustusta myönnetään pienituloisille ikäihmisille sekä vammaisille. Pienituloisuuden rajan käytetään kulloinkin voimassa olevaa pienituloisuudelle määriteltyä valtakunnallista rajaa, Luukkanen tarkentaa.

Pienituloisuuden raja perustuu Eurostatin määritelmään, jonka mukaan ihminen on pienituloinen, jos hänen tulonsa ovat alle 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien mediaanitulosta.

Kuhmoisten Lähitorin ohjaaja Elina Sihto toivoo, että ikääntyneiden lumitöihin käytettävissä olevat yrittäjät olisivat yhteydessä häneen, jolloin hän voisi välittää eteen päin palvelua tarvitseville vanhuksille.