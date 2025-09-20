Vuoden yrittäjä kehuu pitäjän rauhaa ja toimivaa valokuituyhteyttä

Jaakko Viitalähde on toiminut yrittäjänä 20 vuotta ja asunut Kuhmoisisakin perheineen yli 15 vuoden ajan. Kuhmoinen sopii hänenlaiselleen yrittäjälle – itsenäiselle puurtajalle, joka sai toimitilansa rakennettua oman kodin pihapiiriin.

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten vuoden yrittäjänä palkittiin lauantai-iltana masteroija Jaakko Viitalähde (Virtalähde Mastering).

Viitalähde on masteroinut levyjä työkseen vuodesta 2005 lähtien. Nettisivuillaan hän kertoo, että on uransa aikana masteroinut yli 2 000 albumia ja lukemattomia singlejä ja EP:itä.

– Hirveän yllättyneeltä ja kiitolliselta tuntuu. En osannut yhtään tätä odottaa, enkä Sarin (Liehu, Kuhmoisten yrittäjät ry:n puheenjohtaja) kesällä soittaessa ihan hoksannut, miksi valinta osui minuun, Viitalähde nauroi muutamaa päivää ennen lauantain juhlallisuuksia.

Viitalähde muutti puolisonsa Päivi Hotokan kanssa Kuhmoisiin loppuvuodesta 2009, tammikuussa 2011 pihapiiriin Konnuntien päähän muutti Viitalähteen työhuone.

– Meillä oli talolle lista kriteereistä, ja yksi niistä oli studiotila. Tämä piharakennus oli tarpeeksi korkea ja leveä, muokattavissa oleva tila, Viitalähde kuvailee työhuonettaan, joka on aiemmin toiminut konesuojana.

Akustiikkasuunnitelman Viitalähde teetätti ulkopuolisella, mutta itse studio pystytettiin paikallisin voimin. Viitalähteelle oli selvää, että hänen ei kannattanut pysäyttää työntekoa moneksi kuukaudeksi rakentamisen vuoksi, suositusten kautta tekijäksi löytyi Jukka Mäkinen.

– Itse tein viikonloppuisin, mitä ehdin.

Viitalähde kehuu rauhallista Kuhmoista itsenäiselle yrittäjälle erinomaiseksi asuinpaikaksi. Etenkin nyt, kun tietoliikenneyhteydet ovat kunnossa.

– Kun tulimme tänne, käytössä oli puhelinpiuha. 4g paransi tilannetta jonkin verran, mutta kyllä valokuitu helpottaa työtäni huomattavati. Minun mielestä se on osa perusinfraa, hän toteaa ja kertoo kyllä muistavansa valokuidun ympärillä käydyn keskustelun.

– Eivät ne 4- ja 5g pelasta mitään, kyllä nekin tökkivät. Verkkopankkiin pääsee kyllä, mutta keskustelussa unohdettiin selvästi se, että joidenkin kohdalla kyse on elinkeinosta.