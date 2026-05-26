Uusi Nuutinrinteelle rakentunut halli tekee Putkiasennus Lehtosen käytännön työstä entistä helpompaa

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

PUTKIASENNUS LEHTONEN Oy juhlisti perjantaina 22. toukokuuta sekä uutta hallia että 40-vuotista taivaltaan.

– Pitkään haaveilimme joko vanhan hallin remontoinnista tai kokonaan uudesta. Kustannuksellisista syistä tuli uusi, sillä vanhaa olisi ollut kallis remontoida. Mietimme myös uutta hallia vanhan tilalle, mutta senkin purkukustannukset olisivat olleet kovat, ja samalla olisi pitänyt miettiä, mihin tavarat laittaa siksi ajaksi, yrittäjäpariskunta Harri ja Johanna Lehtonen kertovat.

Uusi halli rakentui Nuutinrinteen teollisuusalueelle. Yritystoiminnan pyörittämisestä on tullut sen myötä käytännössä helpompaa, sillä tavaroille on saatu enemmän hyllytilaa sekä keittiö- , suihku- ja sosiaalitilat nykyaikaisiksi.

– Nyt saa talvella päivän päätteeksi ajaa auton sisälle halliin ja purkaa tavarat lämpöisessä, Harri Lehtonen toteaa.

– Lisäksi tekniikka, jolla halli lämpiää, on tehty niin, että se soveltuu esittelykäyttöön. On helpompi tuoda asiakkaat tänne ja esitellä, minkä verran tilaa lämmitysjärjestelmä vie kuin näyttää kuvia paperilta, Johanna Lehtonen jatkaa.

PUTKIASENNUS LEHTOSEN historia yltää vuoteen 1986, jolloin Harrin isä Pekka perusti toiminimifirman. 1990-luvun alussa yhtiö muuttui kommandiittiyhtiöksi ja silloin Harri tuli toimintaan mukaan. Pekka Lehtonen menehtyi vuonna 1998 ja yhtiön nimi muuttui Putkiasennus Lehtoseksi. Sittemmin yhtiöstä on tullut osakeyhtiö ja vastuu on siirtynyt kokonaan nykyisten yrittäjien käsiin.

Arki yhteisessä yrityksessä on Harri ja Johanna Lehtosen mukaan värikästä.

– Tärkeää on se, että ei puutu toisen asioihin. Minä voin hoitaa kaikkea muuta, mutta asentamisesta en ymmärrä mitään, Johanna Lehtonen sanoo.

– Ja minä en osaa nykyään enää edes käyttää laskutusohjelmaa, enkä käy edes joka päivä työhuoneessa, Harri Lehtonen jatkaa.

Rakennusalan hiljaisista ajoista on puhuttu paljon, mutta Putkiasennus Lehtosen arjessa ne eivät ole näkyneet. Alueen vanha rakennuskanta vaatii korjaamista tasaisin väliajoin, lisäksi Kuhmoisten ympäristössä rakennetaan paljon uutta.

– Koko ajan on uudiskohteita rakenteilla. Ne ovat loma-asuntoja, mutta täysin omakotitalon vaatimuksilla, joissa on kaikki tekniikka viimeisen päälle, Lehtoset kertovat.