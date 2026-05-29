Lukijapostia: Kuhmoisten tapahtumat eivät näy Aamulehden kesälehdessä

LUEN AKTIIVISESTI Aamulehden menovinkkejä. Tapahtumia on ympäri Pirkanmaata ja varsinkin kesäisin tapahtuu pienemmilläkin paikkakunnilla, eikä vain Tampereella. Tällä viikolla ilmestyi Aamulehden kesälehti, mutta yhtään tapahtumaa ei siellä ole Kuhmoisista.

Peli ei ole vielä menetetty, sillä joka viikko Aamulehdessä luetellaan ”MENOT” ja sinne voi ilmoittaa ajankohtaisista tapahtumista perjantaisin aina seuraavalle viikolle. Kategorioita on useita esimerkiksi Konsertit (Nostalgian siivin), tanssit (Honkahovi), keikat (Honkahovi) näyttelyt (Riihigalleria), teatterit (Kalholanniemen kesäteatteri), muut menot (Kiepsaus kesään) jne.

Meidän pitää hieman aktivoitua Pirkanmaalle, jotta kolme kertaa päivässä liikkuva bussi toisi edullisesti meille ostavia asiakkaita kahviloihin, tapahtumiin, satamiin ja uimarannoille. Pitäisikö meidän koordinoida keskitetysti ”tiedotusvastuu” nimetylle henkilölle?

Kynttilää ei kannata pitää vakan alla