Pääkirjoitus: Lomien siirtely on myytävä hyvin

OPETUSMINISTERIÖ EHDOTTAA, että koulujen kesälomat siirtyisivät alkamaan kaksi viikkoa totuttua myöhemmin, kesäkuun puolessa välissä. Muutoksen yhteydessä loma myös lyhenisi viikolla, mutta huhtikuun lopulla vietettäisiin lukukautta keventävää kevätlomaviikkoa.

Ministeriöllä on esittää kesäloman siirtämiselle parikin perustelua. Sen mukaan lomien jaksottuminen tasaisesti pitkin vuotta tukisi oppilaiden palautumista, lepoa ja virkistäytymistä. Opetusalan ammattilaiset ovat eri mieltä, sillä erityisesti tuen tarpeessa olevien lasten on vaikea päästä arkirytmiin kiinni lomien, tai jopa pitkien viikonloppujen jälkeen.

Oppilaiden jaksamistakin painavampi syy lukuvuosikalenterin muokkaamiselle löytyy kuitenkin lompakosta. Elokuu on Euroopan suosituin lomakuukausi, mutta kun koulut alkavat ja vanhemmat palaavat töihin, sulkevat kesämatkailukohteet Suomessa ovensa. Ammattikorkeakoulu Haaga-Helian tekemän tutkimuksen mukaan Suomi menettää nykyisellä systeemillä 336 miljoonaa euroa matkailutuloja. Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry MaRa ovat sitä mieltä, että koulujen kesäloman siirtäminen toisi Suomeen 6 500 – 7 000 uutta työllistä. Kevään ylimääräinen lomaviikko puolestaan saa kannatusta hiihtokeskusyrittäjiltä.

Yllä esitetyt luvut eivät kuitenkaan Maaseudun tulevaisuuden kyselyn mukaan kelpaa kansalaisille, joista 41 prosenttia ei haluaisi siirtää kesälomien alkua. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan vanhempien olisi helpompi ajoittaa kesälomansa koulujen uudelle kesäloma-ajalle, sillä etenkin isoissa yrityksissä loma-ajat seuraavat usein muun Euroopan tahtia.

On ilmiselvää, että aiheen nostaminen esiin toukokuussa herättää vastustusta paitsi opetusalalla myös koululaisten keskuudessa. Yhtä ilmiselvää on, että ainakin jälkimmäisten mielipide olisi toinen, jos sitä kysyttäisiin elokuun alussa. Muutos muun Euroopan rytmiin on perusteltu, mutta vaatii käytännön asioiden jumppaamista koulumaailmassa. Tärkeää olisikin, että koulut eivät jää muutoksen kanssa yksin ja epätietoisuuteen – kunhan se on niille ensin onnistuttu hyvänä myymään.

Katja Sirviö