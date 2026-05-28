Kesätöitä on tai sitten ei ole – Jimillä ja Emilialla on erilaiset kokemukset

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

Nuorten keskuudesta kuuluu kahdenlaista viestiä. Kesätöitä joko löytyy, tai ei löydy. Valtakunnallisesti viesti on vieläkin synkempi: Kesätyöt ovat kiven alla.

Kuhmoisissa kesätöiden etsiminen tuntuu olevan nuorille itsestäänselvyys, ja koulussakin hakemiseen panostetaan. Pienessä maalaispitäjässä, jonka työikäinen väestö suurissa määrin työllistää itsensä omassa yrityksessään, on helppo kasvaa työteliääseen maailmaan. Lisäksi realiteetit ohjaavat tienestien äärelle: menopeli on pakko olla, ja jatko-opinnot vetävät osaa nuorista pois kotoa omilleen asumaan.

Kesätyöpaikkojen kanssa ei sovi olla nirso, sillä – sanottakoon se jälleen kerran – kaikki tekeminen näyttää hyvältä cv:ssä. Ja kyllä siitä kaikesta tekemisestä on tekijälleenkin hyötyä, vaikka marjanpoiminta tai lasten kaitsiminen eivät suuriin urasuunnitelmiin kuulukaan. Monipuolinen työkokemus auttaa antamaan arvoa erilaisille töille, ja mansikkamaaltakin voi löytyä tulevaisuuden kannalta tärkeitä verkostoja.

Tunnollisten kesätyöntekijöiden lisäksi kiitosta ja kunniaa tulee jakaa myös heitä työllistäville yrityksille. Työntekijän palkkaaminen on aina paitsi riski myös satsaus, jonka seuraukset voivat olla merkittävät paitsi taloudellisesti myös oman jaksamisen kannalta. Mutta kun kaikki menee hyvin, saattavat seuraavien kesien rekrytointihaasteet olla selätetty, ja kesätyöntekijä itse saada kokemuksia, joiden arvoa ei mitata numeroina pankkitilillä.

Kuhmoisten Sanomat kysyi kahdelta paikalliselta nuorelta heidän kesätyötilanteestaan.

Emilia Pohjoisvirta, 18 vuotta, on kesätöissä Kuhmoisten Siivouspalveluilla.

Emilia Pohjoisvirta

”Olen kesätöissä Kuhmoisten siivouspalveluilla touko- ja kesäkuun sekä puolet heinäkuusta, viitenä päivänä viikossa. Autan kotisiivouksissa ja pesulahommissa – kaikessa, mitä täällä tehdään.

Hain töihin useampaan kuhmoislaiseen paikkaan, ja kaikilta sain vastauksen tai kutsun haastatteluun. Täältä tarjottiin kuitenkin ensimmäisenä töitä.

Kyllä sitä sai miettiä, miten hakemuksesta saa sellaisen, että sillä erottuu. Minulla on työkokemusta monelta aiemmalta vuodelta, ja lisäksi olen ollut vaihto-oppilaana. Se kertoo ihmisille paljon. Kavereiden kanssa alamme joulun jälkeen jo suunnitella, mihin hakisimme töihin ja kyselemme, mihin muut ovat hakeneet. On se vähän outo juttu, jos joku ei olisi saanut kesätöitä. Tänä vuonna kaikki kaverit taisivat saada. Täällä ei ehkä ole niin paljon nuoria, joten kesätöitä on helpompi saada.

Ehdottomasti kannattaa hakea rohkeasti moniin eri paikkoihin, vaikka tuntuisikin siltä, että ala ei houkuttele. Ja vaikka netissä tai missään ei olisi ilmoitettu, että haetaan kesätyöntekijöitä, niin silti kannattaa laittaa viestiä. Siivouspalveluillekaan ei haettu työntekijöitä, mutta isä vinkkasi, että tännekin voisi hakea. Töissä on ollut kiireistä, mutta kivaa. Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta siivoamisesta muuten kuin kotoa, mutta olen tykännyt tästä paljon.”

Jimi Kauppinen, 16, toivoo vielä löytävänsä töitä kesäksi.

Jimi Kauppinen

”En ole saanut kesätöitä, vain pari silloin tällöin -keikkaa saattaisi joskus löytyä. Aloitin työnhaun heti vuoden alussa ja olen jatkanut sitä huhtikuun puoleen väliin asti. Olen hakenut kunnan työpaikkoja ja Päijännekodilta ikkunanpesutyötä sekä käynyt Nesteellä ja Meltexillä kysymässä, mutta töihin on otettu vain 18-vuotiaita tai sitten työpaikat olivat jo menneet.

Olen ollut kahtena aikaisempana kesänä kahden viikon työjaksolla Kauppahuone Koskelassa sekä S-marketissa, TET-paikkojakin on ollut useita erilaisia. Kaupoissa työ oli melko helppoa, mutta aikalailla yksitoikkoista. TET-viikot Meltexillä ja Heurekassa olivat monipuolisia.

Vahvuuteni on se, että saan hommat hoidettua loppuun ja melko ripeästikin. Tykkäisin tehdä vaihtelevia hommia joko sisällä tai ulkona. Rahaa pitäisi tienata, sillä edessä ovat mottoripyöräkesä ja jatko-opinnot.”