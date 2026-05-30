Katso kuvat: kevään ylioppilat saivat lakkinsa, koululaiset kirmasivat kesälomalle

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

AIVAN KUIN Kuhmoisten yhtenäiskoulussa olisi syksyllä tiedetty, minkälaiseen kohuun tämä(kin) kouluvuosi tulee Suvivirren osalta päättymään. Kouluvuoden teemana oli kulttuurinen moninaisuus rikkautena. Rehtori Juha Nupponen kertoi puheessaan, kuinka yhtenäiskoululla on kymmenen oppilasta tai opiskelijaa, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Yksi sellainen löytyy opettajienkin joukosta.

– Meidän koulussamme on ihmisiä, joilla on erilaisia kulttuuritaustoja. Ne voivat liittyä esimerkiksi uskontoon, arvoihin, juhliin, ruokakulttuuriin tai pukeutumiseen. Valtaosa oppilaistamme kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta on myös sellaisia, jotka kuuluvat ortodoksiseen tai roomalais-katolilaiseen kirkkoon sekä heitä, jotka eivät kuuluu mihinkään uskontokuntaan. On saamelaisia sekä romaneja, Nupponen kertoi.

Rehtori muistutti, kuinka kaikki tarjolla oleva moninaisuus on hyvä nähdä rikkautena sekä mahdollisuutena oppia toinen toiseltaan. Yhteiselo vaatii vuorovaikutusta, suvaitsevaisuutta sekä ymmärrystä siitä, että erilaiset ihmiset voivat toimia yhdessä.

Sekä alakoulun että yläkoulun ja lukion juhlissa laulettiin yhteislauluna Suvivirsi.

Yhtenäiskoulun rehtori Juha Nupponen muistutti, kuinka kulttuurien moninaisuus on rikkaus sekä mahdollisuus.

PERINTEIDEN MUKAAN yläkoulun ja lukion kevätjuhlassa kunniavieraiden paikalla istuivat riemuylioppilaat eli he, jotka olivat päässeet ylioppilaiksi 50 vuotta sitten. Riemuylioppilaiden tervehdyksen toi Heikki Kotila, joka kiitteli näkemäänsä tervettä yhteisöllisyyttä.

– Ei meidän aikaan ollut Wilmaa tai mitään sen tyyppisiä. Pyrimme ennemminkin salaamaan asioita kuin kertomaan niistä avoimesti. Se koski myös vanhempia, Kotila totesi.

Ajan vitsauksista Kotila nosti esiin tekoälyn, ja muistutti, kuinka se on matematiikassa lyömätön laskutehonsa vuoksi, mutta ei korvaa kielellisiä taitoja

– Kieli on viestinnän, ajattelun ja argumentoinnin väline. Siitä kannattaa pitää huolta. Tekoäly ei voi koskaan syrjäyttää sitä, miten te kielen avulla toimitte työyhteisössä, Kotila totesi.

Lopuksi hän muistutti, kuinka tämän päivän ylioppilaiden haasteet ovat erilaisia kuin puoli vuosisataa sitten lakin päähänsä painaneilla.

– Mutta tänään nähdyn perusteella te selätätte ne haasteet kyllä.

Riemuylioppilaiden tervehdyksen toi Heikki Kotila

TOTUTTUUN TAPAAN sekä alakoulun että yläkoulun ja lukion juhlissa nähtiin lukuisia oppilaiden esityksiä sekä kuultiin juhlapuheita. Puheissa muisteltiin kuluneita koulutaipaleita, kehuttiin ja kiitettiin sekä luokkatovereita että opettajia ja annettiin ohjeita tuleville sukupolville.

Yhdeksännen luokan puheen pitäneet Viivi Saarinen ja Minnea Lehtonen pahoittelivat luokanvalvojalleen Vesa Lahtiselle sitä, että eivät ehkä olleet helpoin luokka eikä matikkakaan juuri kiinnostanut. Onneksi toisinaan höpöttelylle ja lautapeleillekin löytyi aikaa

Tuoreiden ylioppilaiden puheessa Reetta Unnaslahti, Emma Sahla sekä Saku Käyrä muistelivat tekemiään reissuja, etenkin sitä viimeistä, jonka jäljiltä palanutta ihoa rapsuteltiin pitkään vielä kotiinpaluun jälkeen.

– Meille muualta tulleille paikalliset tavat tulivat pian tutuiksi. Aikaa on kulutettu uimalassa istuen ja kylällä erilaisilla ajoneuvoilla liikkuen. Aika on mennyt kuin siivillä, joskus on liidetty korkealla, toisinaan räpiköity maan pinnassa, Käyrä totesi.

Vuoden 2026 ylioppilaat vasemmalta oikealle ovat Neeri Anttila, Saku Käyrä, Niklas Lahnalahti, Maiju Lahtinen, Saaga Mattila, Marissa Mäkiaho, Emma Sahla, Mira Teivaanmäki sekä Reetta Unnaslahti. Kuvasta puuttuu yksi ylioppilaaksi kirjoittanut, joka ei halunnut nimeään julkaistavan.

Alakoulun neljäs-, viides- ja kuudesluokkalaisista kasattu kuoro ja bändi esittivät kappaleen Koulu on loppu.

Minnea Lehtonen ja Viivi Saarinen pitivät yhdeksännen luokan puheen.

50 vuotta sitten ylioppilaaksi päässeet riemuylioppilaat oli jälleen kutsuttu kunniavieraiksi.

Yläkoulun ja lukion kevätjuhlan juonsivat Elisa Korvenheimo sekä Aino Helin.

Lukiolaiset soittajat ja laulajat esittivät Jonna Tervomaan kappaleen Minä toivon.

Hilma Järvinen esitti haitarillaan Kesäillan valssin.