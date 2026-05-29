Kuhmoisten Kumu hyppyyttää ja juoksuttaa jälleen

TEKSTI & KUVAT ARJA MÄKELÄ

TÄNÄ KESÄNÄ pitkän tauon jälkeen urheilukentällä sekä ylläpidetään harrastelijoiden taitoja että leivotaan mestareita. Neljänä keskiviikkona, 3. ja 17. kesäkuuta ja 8. ja 15. heinäkuuta Kuhmoisten Kumu järjestää harjoitukset, joissa yleisurheilutaitojaan voi hioa.

– Tarkoitus on valmentaa porukkaa seuran mestaruuskilpailuihin, jotka pidetään 22. heinäkuuta. Harjoituksiin saa tulla mukaan, vaikka ei haluaisikaan kilpailla. Kentälle saavat tulla harjoittelemaan kaikenikäiset ja -kuntoiset, kaikkine vaivoineen. Jokainen saa urheilla omien kykyjensä ja rajojensa mukaisesti, täsmentää kesän harjoitusten toinen valmentaja Mikko Sees.

Sees valmentaa kesäkuun treeneissä hyppylajeja ja Kalle Nuuttila heinäkuussa heittolajeja ja juoksua.

Sees aloitteli urheilu-uransa Hippokisoissa. Nuorena kolmiloikkaajana hän kisaili SM-kilpailujen juniorisarjoissa. Nuuttila kilpailee Kumun väreissä ikäluokkansa SM-kisoissa vieläkin.

– Helsingin piirimestaruus 19-vuotiaitten sarjassa oli kovin juttu, Sees kertoo.

Sees kävi teini-ikäisenä yleisurheilun valmentajakurssin ja jo silloin treenautti lapsia ja nuoria. Kumun rivijäsenestä varapuheenjohtajaksi hän hyppäsi keväällä.

Kesän harjoitukset rakentuvat alkulämmittelystä ja tekniikka- sekä lajiharjoitteista. Harjoitukset päättyvät loppuverryttelyyn.

– Toivotaan, että ihmiset innostuvat ja harjoituksiin tulee sekä paikallisia että mökkiläisiä. Uskon, että paikalle kyllä tulee porukkaa, Sees sanoo.

Harjoituksiin toivotaan ilmoittautumisia ennakkoon, jotta harjoitukset voidaan suunnitella etukäteen osallistujien mukaan.

Mikko Sees on käynyt yleisurheilun valmentajakurssin teini-ikäisenä ja treenauttanut jo silloin lapsia ja nuoria. Sees on myös Kumun varapuheenjohtaja

KUHMOISTEN KUMU sai tänä keväänä uuden puheenjohtajan. Tero Sarkanen ehti luotsata seuraa parin vuosikymmenen ajan, hänen saappaisiinsa hyppäsi Katja Sirviö.

Sirviöllä itsellään ei ole Kumu-taustaa, ja hän mieluummin rämpii yksin metsässä kuin juoksee ympyrää kentällä. Perinteikkään seuran toiminnan hiipuminen kuitenkin harmitti sen verran, että Sirviö päätti tarttua nuijan varteen.

– Minulla ei ole lajitietoutta oikein mistään, mutta yritän löytää oikeat ihmiset oikeille tonteille. Lisäksi haluaisin nähdä, löytyykö talkootöihin tekijöitä ja pystyvätkö paikalliset yhdistykset yhteistyöhön keskenään.

Hänen mukaansa pienikin talkootyö on arvokas, eikä siitä tulisi kenenkään ottaa paineita.

Pienellä paikkakunnalla kynnys harrastamiselle on matala.

– Kaikenlainen ihmisten liikuttaminen on hyvä asia. Oli se sitten terveysliikuntaa tai pidemmälle tähtäävää. Mutta jos intoa löytyy, olisi meillä hyvät puitteet ja osaamsista viedä lahjakkuuksia eteenpäin – on kyse sitten yleisurheilijoita tai lentopalloilijoista, Sirviö sanoo.

Nyt Kumun alle on perustettu myös pyöräily- ja hiihtojaostot.

– Huippuhieno pyöräilyverkosto olisi kiva saada aktiivisempaan käyttöön ja suuren yleisön tietoisuuteen. Ja talvella lapset ladulle.