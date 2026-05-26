Sivistystoimen rahankäyttö sekä sekava hyvinvointiraportti puhuttivat valtuustossa

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

MAANANTAINA 25. toukokuuta kokoontunutta kunnanvaltuustoa puhutti sivistystoimen käyttötalouden menojen ylittyminen lähes 400 000 eurolla. Ylitykseen oli kiinnittänyt huomiota myös tarkastuslautakunta, joka nosti asian esiin arviointikertomuksessaan todeten, että ”tiedossa olevat määrärahaylitykset perusteluineen tulee viedä valtuuston päätöksentekoon riittävän aikaisessa vaiheessa talousarviovuoden aikana” ja että ”vuoden 2025 määrärahaylitykset on perusteluineen vietävä valtuuston hyväksyttäväksi ennen vuoden 2025 tilinpäätöksen hyväksymistä”.

Pienellä esityslistan muutoksella sivistystoimenjohtaja Pertti Terho pääsi selittämään valtuustolle toimialansa rahankäyttöä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä. Terhon mukaan suurimpia ennakoimattomia kuluja aiheuttivat muun muassa varhaiskasvatuksen sijaisuudet, sairauspoissaolot yhtenäiskoululla, toiminnan siirtyminen koulun c-rakennuksesta t-rakennukseen, kirjastojärjestelmän päivitykset ja laitteiden kunnostukset sekä ruokapalveluiden henkilöstökulut, kun kuntouttavan työn tekijöitä otettiin kunnan palkkalistoille.

– Elämänlaatupalveluissa toimintatuotot kasvoivat reilusti, mikä johtui pääasiassa hanketuloista. Vastaavasti se aiheutti enemmän henkilöstökuluja. Liikunnassa oli kesätyöntekijöitä pari kappaletta, oli hanketyöntekijä ja kirjastolle saatiin lukukoordinaattori, jota ei budjetissa ollut, Terho tarkensi.

– Uskallan sanoa, että varoja ei ole vasemmalla kädellä mihinkään hupeloitu, mutta ehdottomasti tarkempaa tilinpitoa olisi tarvittu. Budjettikurista on käyty tiukkaa keskustelua esihenkilöiden kanssa, hän jatkoi vielä.

TARKASTUSLAUTAKUNTA ESITTI arviointikertomuksessaan toiveita liittyen vesi- ja kaukolämpöhinnoitteluun.

– Molemmat tekevät pahaa tappiota joka vuosi, ja lainsäädäntö edellyttää, että niiden tulisi olla tasapainossa, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Eero Ikonen totesi.

Lisäksi tarkastuslautakunta esitti – jälleen kerran – huolensa Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n lainasta, jossa kunnalla on noin 1,42 miljoonan euron takausvastuu. Vastuun mahdollinen realisoituminen muodostaa kunnalle noin 0, 5 miljoonan euron taloudellisen riskin. Huoleen yhtyi omassa puheenvuorossaan Avoin Kuhmoinen -ryhmän varavaltuutettu Sanna Liivenkorkee, mutta keskustelua aiheesta ei syntynyt.

Vuoden 2025 tilinpäätös hyväksyttiin valtuustossa mukisematta. Kuhmoisten kunnan tilinpäätös on ylijäämäinen 300 391,92 euroa, kun vielä syyskuussa muutetun talousarvion alijäämä oli 175 520 euroa. Tilikauden tuloksen mahdollistivat ennakoitua parempi toimintatuottojen kehittyminen sekä poistojen ennakoitua pienempi toteutuma. Lisäksi valtionosuusjärjestelmä on ollut kunnalle suotuisa, ja on järjestelmän uudistuksen kariuduttua ta sitä yhä, mutta kunnassa varaudutaan mahdollisiin ensi hallituskaudella tuleviin muutoksiin tarkastelemalla kulurakenteita toimialoittain ja laatimalla esityksiä tulevaisuuden säästötavoitteiksi.

KOKOUKSEN PÄÄTTEEKSI päästiin puimaan vielä viime kokouksestakin tuttua hyvinvointiraporttia. Tällä kertaa käsittelyssä oli vuoden 2025 hyvinvointiraportti. Pertti Terho muistutti, kuinka pohja sähköiseen hyvinvointikertomukseen tulee Kuntaliitolta, mutta sen uudistustarpeista on puhuttu jo laajemminkin. Toisenlaisia raporttipohjia on pilottikäytössä jo muutamissa kunnissa.

Terho esitteli valtuutetuille kaikista viidestä suunnitelman painopisteestä yhden käytännön esimerkin tavoitteineen ja arviointeineen. Lopuksi hän summasi, kuinka hyte-työn rakenteet ovat Kuhmoisissa niin hyvällä tasolla, että hyte-kertoimeen pohjautuvien valtionosuuksien lisäosa on näillä näkymin kasvamassa viime vuodesta.

Hyvästä käytännön hyte-työstä huolimatta itse raportti sai jälleen osakseen melko kovaa ruodintaa. Sanna Liivenkorkee nosti esiin sen sekavuuden, kehnon teknisen toteutuksen sekä suoranaiset virheet, joista ensimmäinen löytyy jo sivulta kaksi.

– Korjatkaa raportti, ennen kuin lähetätte sitä eteenpäin, Liivenkorkee pyysi Terholta.

Voimassaoleva hyvinvointisuunnitelma päättyy kuluvan vuoden loppuun. Kunnanjohtaja Sami Ylipihlaja nosti loppupuheenvuorossaan esille tavoitteen, jonka mukaan tuleva suunnitelma olisi hyvä laatia niin, että se kulkisi käsikkäin päivittymässä olevan kuntastrategian kanssa.