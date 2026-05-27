Satama Staili muutti lasiseinien suojaan

TEKSTI & KUVAT SANNA KANTOLA

VIIME KESÄNÄ toimintansa aloittanut Satama Staili-putiikki on muuttanut “lasipalatsiin” eli sataman lasiseinäiseen minimyymälään. Putiikkia pyörittävä Ahokkaiden perhe on tyytyväinen uuteen tilaan.

Toukokuisena sunnuntaipäivänä Satama Stailin uuden myyntipisteen ovet avaa perheen tytär, Tuuli Ahokas. Hänen äitinsä, Heli Ahokas, on Malagassa, Espanjassa hankintamatkalla etsimässä tuotteita kauppaan. Isä Jan Ahokas ja Tuulin veli Taavi Ahokas ovat myös mukana liiketoiminnassa. Jan vastaa myymälän varastosta ja Taavi hoitaa hallinnollisia kuvioita.

– Me äidin kanssa vuorottelemme täällä myymälän tiskillä, Tuuli Ahokas kertoo perheen työnjaosta.

Viime kesänä kauppaa käytiin teräksisestä satamakontista käsin. Nykyinen, lasiseinäinen myyntipiste oli aikaisemmin vuokralla Navy Blue -myymälällä, Satama Staili aloitti tilassa toukokuussa.

– Uusi paikka on miellyttävä. Kaikki myymälässä tarvittava oli täällä valmiina. Satamakontissa jouduimme tekemään kaikenlaisia pieniä korjauksia ja sitä piti myös somistaa. Esimerkiksi sovitustilan teimme sinne itse.

Ahokas kehuu nykyistä myyntipaikkaa sisustukseltaan yksinkertaiseksi.

– Vaatteet ja niiden värit erottuvat edukseen tällaisessa ympäristössä. Plussaa on myös se, että meillä on nyt kokonainen seinä näyteikkunaa. Viime vuonna, kun poistuimme työpaikalta, ikkunattoman satamakontin teräksiset ovet laitettiin kiinni ja myymälän sisään ei aukioloaikojen ulkopuolella nähnyt kukaan.

Talvisin Tuuli Ahokas opiskelee Jyväskylän yliopistossa suomen kielen ja liikunnan opettajaksi. Kesä kuluu Satama Stailissa. – Viime vuonna tein lisäksi vuoroja kahvilatyöntekijänä Tassissa, nyt olen sitoutunut kokonaan tähän myyntityöhön, Ahokas sanoo.

LIIKE MYI viime vuonna runsaasti tuotteita naisten valikoimasta. Hittituotteen aseman nappasi monenlaisille vartalotyypeille sopiva linjakas mekko, jota oli saatavana eri pituuksissa ja väreissä. Rantakasseilla oli myös hyvä menekki.

Putiikin tuotevalikoimaa on täydennetty kevään mittaan. Myynnissä on edelleen luonnonkuidusta valmistettuja tuotteita.

– Viskoosi on meillä yleisin materiaali, sen lisäksi löytyy puuvillaa ja jonkin verran myös pellavaa, Ahokas sanoo.

– Suuren maailman trendejä seurataan TikTokista, Instagramista ja kiertelemällä kauppoja. Tällä hetkellä kuluttajia kiinnostavat värikkäät sävyt. Harmaat, mustat ja beiget ovat jääneet unholaan.

Myymälän aukioloaikoja ei ole vielä lyöty lukkoon tämän kesän osalta. Toukokuussa kaupan ovet ovat olleet avoinna viikonloppuisin.

– Kiepsauksesta lähtien myymälä on avoinna myös arkipäiväisin, Ahokas lupaa.