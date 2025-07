Aino Ruokola ehti maalaamaankin – 88-vuotiaan päijäläläisen näyttely Rukoushuoneella

Aino Ruokolaa voi hyvästä syystä sanoa paljasjalkaiseksi päijäläläiseksi, sillä hän on asunut kylällä koko elämänsä ajan. Pienviljelijän emännyyden ja viiden lapsen lisäksi hän on elämänsä aikana ehtinyt tehdä yhtä ja toista muutakin – toimia muun muassa vuosien ajan Päijälän kyläyhdistyksen puheenjohtajana.

Musiikki on aina ollut lähellä Ruokolan sydäntä. Hän on ollut Kuhmoisten Pelimannienkin pitkäaikainen jäsen. Harrastuksikseen Ruokola luettelee musiikin, puutarhanhoidon, käsityöt ja lukemisen. Taide on viime vuosina jäänyt muiden asioiden varjoon.

Aino Ruokolaa (oikealla) haastatteli näyttelyn ja tiekirkon avajaisissa Riitta Hellqvist. Kuva: Leena Bragge

Tänä kesänä Päijälän rukoushuoneella on esillä Aino Ruokolan taidetta, jota hän myös on 88-vuotisen elämänsä aikana ehtinyt tehdä. Näyttelyvieraista moni ei ole Ruokolasta tätä puolta tiennytkään. Jo kouluaikoinaan hän osoittautui lahjakkaaksi piirtäjäksi, samoin käsitöiden tekijäksi. Näyttelyssä on esillä näitä varhaisiakin töitä.

Ainoa taidealan koulutus Ruokolalle on ollut Jämsässä erilaiset kesäkurssit. Yksi näyttelytyö on maalattu Niilo Suojoen opissa, yhdessä he harjoittelivat lumen maalaamista. Työt ovat lähinnä öljy- ja vesiväritöitä. Mukana on paljon kulttuurihistoriallisia aiheita, maisemia ja miljöitä, joita ei enää ole. Näyttelyssä on myös kuvia töistä, joita hän on maalannut kotinsa seiniin: kukkakoristelut makuuhuoneen seinässä ja kokoelma Raamatun naisia palomuurissa.

Vielä ehtii näyttelyä katsomaan. Se päättyy 27.7. rukoushuoneen kesäjuhlaan. Tiekirkko on avoinna tiistaista sunnuntaihin.

Ulla Lahtinen