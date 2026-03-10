Asukasluku alitti loppuvuonna 2 000:n rajan

TEKSTI PÄIVI HOTOKKA
KUHMOISTEN VÄKILUKU putosi vuoden 2025 lopulla alle 2 000 asukkaaseen, kertoo Tilastokeskuksen ennakkotilasto. Rajan alittaminen tapahtui syyskuun jälkeen, sillä tilaston mukaan vielä syyskuun lopussa asukkaita oli 2 001. Vuoden lopussa väkiluvuksi tilastoitiin 1 979.
Koko viime vuoden aikana Kuhmoisten asukasluku vähentyi 59 henkilöllä. Suurin osa muutoksesta johtuu luonnollisesta vähenemisestä eli siitä, että kuhmoislaisia kuolee enemmän kuin syntyy. Viime vuoden aikana 51 kunnan asukasta kuoli ja uusia vauvoja syntyi vain 4.
Myös muuttoliike jäi Kuhmoisten kannalta negatiiviseksi viime vuonna. Muuttojen summana Kuhmoisista poistui 12 asukasta. Kaikkiaan Kuhmoisiin muutti muualta Suomesta 64 henkilöä ja Kuhmoisista muutti pois 80 henkilöä.
Suomen ulkopuolelta Kuhmoisiin muutti 10 henkilöä ja Kuhmoisista muualle maailmaan lähti 6 henkilöä.
Viime vuonna Kuhmoisissa solmittiin 2 avioliittoa. Avioeroja tapahtui 3.
Tammikuun 2026 lopussa Kuhmoisten asukasluku oli Tilastokeskuksen mukaan 1 978. Eniten oli 70–79-vuotiaita, 438 henkilöä. Seuraavaksi eniten oli 60–69-vuotiaita, 398 henkilöä.