Cantare vierailee Kuhmoisissa – solistina sopraano Maria Lindén

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT
SEKAKUORO CANTARE konsertoi Kuhmoisten kirkossa toukokuun lopussa. Kuoroa johtaa säveltäjä Sauli Salminen. Kuoron solistina esiintyy kuhmoislainen Maria Lindén.
Cantare ja kuoronjohtaja Salminen julkaisevat tulevassa konsertissa myös CD-levyn Salmisen uusista sekakuorosävellyksistä. Kurkien riemuhuudot -konsertissa kuullaan kuoronjohtajan uusien sävellyksien lisäksi diplomiurkuri Marko Kuparin esittämänä kaksi Salmisen urkuteosta.
Salmisen teoksiin liittyy usein vahva omakohtainen tarina, ja monet musiikkikappaleista on omistettu läheisille ihmisille. Esimerkiksi konsertin aloittava Dies nubilus – Pilvinen päivä, on sävelletty Salmisen äidin muistotilaisuuteen. Musiikkikappaleen latinankielinen teksti perustuu Saima Harmajan runoon. Sävellyksen soolo-osuudet laulaa Maria Lindén.
Esitys kirkossa päättyy teoskokonaisuuteen Uuttana – ikuinen. Uuttana-järveen linkittyvä teos on ylistyslaulu luonnon kauneudelle ja samalla hätähuuto sen säilymisen puolesta. Teoksen solisteina Antti Manninen ja Maria Lindén.