DKK aloitti viikkokisakautensa – kiva seura ja hyvä rata vetävät kisaajia viikoittain myös naapurikunnista

DISC KLUPI Kuhmoinen aloitti viikkokisakautensa pari viikkoa sitten – lähes kuukauden etuajassa totutusta aikataulusta. Tiistai-iltaisin käytävät viikokisat ovat frisbeegolf-seuran näkyvintä toimintaa, joka tuo viikoittain paikkakunnalle myös vieraita naapurista.

– Paljon kisoihin tulee porukkaa Padasjoelta sekä Jämsästä ja mökkiläisiä lähiseudulta. Tänään meitä oli ilmoittautunut kahdeksan, mutta joskus saattaa tulla kolmisenkymmentäkin kisaajaa, seuran puheenjohtaja Markus Hattunen kertoo.

Viikkokisojen lisäksi seuran aktiivisimmat heittäjät kilpailevat jonkin verran oman pitäjän ulkopuolella. Yksi heistä on Paavo Arrenius.

– Pari kesää olen käynyt liiton pienemmissä kisoissa ja aion tänäkin kesänä mennä. Lisäksi olen käynyt SM-karsinnoissa, mutta niistä ei kisapaikkaa tullut, Arrenius sanoo.

Seuran SM-kisamenestys onkin viime vuosina levännyt Jari Lehtosen harteilla.

Treeneistä seuran jäsenet sopivat keskenään, eikä enää viime vuosina ole löytynyt väkeä pitämään esimerkiksi alkeiskursseja frisbeegolfista kiinnostuneille.

– Mutta kyllä meihin voi olla yhteydessä, jos lajiin haluaa tutustua. Aina löytyy joku innokas auttamaan ja neuvomaan, Hattunen toteaa.

Luukas Carlson ja Jukka Laine valmistautuvat tiistaisiin viikkokilpailuihin yhtenäiskoulun hiekkakentällä. Kilpailun tulokset kirjataan reaaliajassa discgolfmetrix.com -sivustolle, josta ne ovat kaikkien nähtävissä.

KAUDEN TOISIIN viikkokisoihin valmistaudutaan koulukeskuksen hiekkakentällä hyvin fiiliksin. Hattunen kehuukin kivaa porukkaa, joka ei kentällä riitoja saa aiheutettua. Hyvän seuran vuoksi paikalle ovat tulleet padasjoelta myös Jukka Laine sekä Janne Nieminen.

– Olemme nykyään myös DKK:n jäseniä. Tänne on kiva tulla, jengi on hyvä ja rata hieno, Laine kertoo.

Kuhmoisten frisbeegolfrata kerää tosiaan kehuja tasasisin väliajoin. Lajin harrastajien mukaan syitä ovat sen monipuolisuus sekä hyvä kunto.

– Täällä on kumpaakin, puisto- ja metsärataa. Rata on haastava ja tekninen, ja sen kyllä huomaa: Kuhmoislaiset pärjäävät hienosti padasjoellakin, Laine kertoo.

Hattunen täydentää radan olevan aina myös hyvässä kunnossa. Kunta huolehtii nurmikon leikkuusta ja seura talkoilee radalla muissa hommissa.

– Lisäksi rata on helposti saavutettavissa. Se sijaitsee ihan keskustan kupeessa ja parkkitilaa löytyy.