Kuhmari kysyy: Miksi kunta ei liputtanut evakkojen päivänä?

SISÄMINISTERIÖ SUOSITTI yleistä liputusta koko maassa maanantaina 20. huhtikuuta evakkojen kunniaksi. Miksi Kuhmoisissa ei liitytty yleiseen liputukseen, tekninen johtaja Virve Toukola?

– Evakkojen päivän suositus on tullut tänä vuonna ensimmäistä kertaa, eikä siitä ole tehty erillistä päätöstä, että se nostettaisiin suositelluista päivistä liputuspäiväksi.

Evakkojen liputuspäivien lisäksi meillä on neljä muuta suositeltua liputuspäivää. Onko Kuhmoisissa liputettu Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivänä, saamelaisten kansallispäivänä, kansainvälisenä romanipäivänä tai Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivänä?

– Kunnassa on liputettu Sisäministeriön määritteleminä virallisina ja vakiintuneina liputuspäivinä. Muina päivinä, kuten suositeltuina päivinä, ei ole liputettu.

Miten kunnassa päätetään siitä, minä päivinä liputetaan?

– Tällä hetkellä kunnan hallintosäännöissä ei ole määritelty tätä päätöstä kenellekään viranhaltijalle tai toimielimelle. Hallintosääntöuudistuksessa tämä asia otetaan myös mietittäväksi.

Kuinka moneen salkoon kunnan on lippu liputuspäivänä nostettava? Kuinka suuresta työmäärästä on kyse?

– Kunnassa on yhdeksän lippusalkoa, joihin lippu nostetaan. Kierrokseen menee yhdeltä ihmiseltä noin tunnin verran.

Lippujen lasku- ja nostoajat on myös määritelty. Kuinka tarkkaan niitä pystytään kunnassa noudattamaan?

– Liput nostetaan salkoon aina aamulla seitsemän ja kahdeksan välissä ja päivystäjä laskee ne illalla samaan aikaan. Juhannuksena tietysti liputetaan sääntöjen mukaisesti juhannusyön yli.